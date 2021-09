Thương là nạn nhân chất độc da cam, bị khuyết tật bẩm sinh.



Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TP HCM đã tặng 400 phần quà gồm đồ chơi, sữa tươi, mì gói, bánh trung thu, nước rửa tay sát khuẩn cho trẻ mồ côi nhiễm HIV và trẻ khó khăn tại Chi hội Phòng chống HIV/AIDS Niềm Tin (quận 4), Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP Thủ Đức), Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi), Mái ấm Minh Tâm (quận 12) và Làng May Mắn (quận Bình Tân). Số bánh, đồ chơi, sữa do Công ty TNHH Long Thủy Toys, McDonald’s, Bếp của Phụng hỗ trợ với tổng giá trị hơn 260 triệu đồng.

Em Nguyễn Thị Hoài Thương (thứ hai từ phải qua) nhận suất học bổng 10 triệu đồng. Ảnh: HỒNG ĐÀO

l Trước đó một ngày, chương trình "Trung thu ấm áp - San sẻ yêu thương" do LĐLĐ quận 7, TP HCM tổ chức đã tặng bánh trung thu, lồng đèn, sữa, bánh kẹo (trị giá 80.000 đồng/phần) cho con CN khó khăn. Chương trình được LĐLĐ quận 7 tổ chức từ ngày 17 đến 20-9 cho con 5.500 CN trên địa bàn 10 phường, con CN tại nhà lưu trú KCX Tân Thuận và trẻ có bố mẹ không may qua đời vì Covid-19. Tổng kinh phí tổ chức khoảng 440 triệu đồng, do Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và các nhà hảo tâm hỗ trợ.