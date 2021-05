Thực hiện kế hoạch của Công đoàn công an nhân dân (CAND) về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, ngày 12-5, Công đoàn Công an tỉnh An Giang tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và trao học bổng cho con đoàn viên Công đoàn vượt khó học giỏi tại các đơn vị: Hậu cần, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh, Công an huyện Cai Lậy và Công an huyện Tân Phước.

Cong đoàn Công an tỉnh Tiền Giang chăm lo cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Có 3 đoàn viên Công đoàn gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 học sinh vượt khó học giỏi được nhận trợ cấp 2 triệu đồng/người; 7 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 300.000 đồng/người.

Thông qua các hoạt động này góp phần động viên, khích lệ đoàn viên Công đoàn tiếp tục phấn đấu vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo trong việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong CAND và xây dựng các phong trào thi đua, hoạt động Công đoàn không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.