Hội thi "An toàn - vệ sinh viên giỏi" Khối thi đua 4 do Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) đăng cai tổ chức đã diễn ra vào sáng 30-6, thu hút 6 đội tuyển với 30 thí sinh tham gia.

Thí sinh các đội trong phần thi lý thuyết và xử lý tình huống

Thí sinh các đội đã tham gia tranh tài ở 3 phần thi: năng khiếu (tự giới thiệu về đơn vị thông qua các loại hình hát, múa, kịch, tiểu phẩm), lý thuyết và xử lý tình huống (trả lời câu hỏi trắc nghiệm) và thực hành sơ cấp cứu.



Công đoàn SAMCO đoạt giải nhất

Với sự chuẩn bị chu đáo ở cả 3 nội dung thi, đội Công đoàn SAMCO đã đoạt giải nhất. Ban tổ chức còn trao 1 giải nhì và 3 giải khuyến khích cho các đội khác.

Thực hành sơ cấp cứu

Để động viên các đội dự thi, ban tổ chức còn trao 3 giải phụ: "Giỏi lý thuyết - vững tay nghề", "Sơ cấp cứu giỏi" và "Năng khiếu".

Các đội dự thi chụp ảnh lưu niệm

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn - vệ sinh viên tại các đơn vị trực thuộc các tổng công ty trong khối 4; góp phần tích cực nâng cao hiệu quà hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong sản xuất - kinh doanh.

Khối thi đua 4 bao gồm 6 tổng công ty là: Công đoàn Tổng Công ty SAMCO, Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công đoàn Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.