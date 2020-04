Khi dịch Covid-19 bùng phát, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã chủ động khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp (DN). Kết quả: 143 DN có khả năng bị ảnh hưởng và 17 DN có thể phải dừng hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đó là chưa kể các cơ sở giáo dục, trường mầm non tư thục phải đóng cửa trước yêu cầu phòng chống dịch.



Kêu gọi góp sức

Lường trước dịch Covid-19 kéo dài sẽ khiến đời sống đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng, bên cạnh giám sát thực hiện chế độ chính sách tại cơ sở, LĐLĐ quận còn phối hợp cùng các ban, ngành và chính quyền địa phương vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho NLĐ, đồng thời kêu gọi các DN và mạnh thường quân góp sức chăm lo.

Sự chủ động của LĐLĐ quận đã gặt hái nhiều kết quả khả quan, góp phần san sẻ khó khăn với NLĐ. Nhiều chủ nhà trọ đã đồng ý giảm giá thuê phòng 100.000-500.000 đồng/phòng/tháng, giúp NLĐ tiết kiệm một phần chi tiêu trong bối cảnh việc làm và thu nhập giảm sút. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ quận, nhiều DN đồng ý chung tay, góp sức để chăm lo cho NLĐ bằng nhiều hình thức. Điển hình như Siêu thị Điện máy - Nội thất Chợ Lớn (chi nhánh Bình Tân) tặng 100 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuê phòng cho NLĐ gặp khó khăn. Hay như Công ty TNHH TM DV Đầu tư Phát triển Khải Minh (quận Phú Nhuận) tặng 40.000 phiếu mua hàng giảm giá (tổng trị giá 8 tỉ đồng) cho NLĐ. Với phiếu giảm giá này, khi mua gói sản phẩm gồm: dầu ăn (1,7 lít), gạo sạch (5 kg), mì tôm (1 thùng), nước mắm (4,8 lít), bột giặt (4,3 kg) trị giá 510.000 đồng tại hệ thống siêu thị Phúc Lợi, NLĐ sẽ được giảm 200.000 đồng/phiếu. Có nhu cầu, NLĐ chỉ cần đăng ký tại CĐ cơ sở, công ty sẽ giao hàng tận nơi. "Dịch bệnh khiến NLĐ không chỉ gặp khó khăn về việc làm, thu nhập mà còn lo lắng nếu phải mua nhu yếu phẩm kém chất lượng với giá cao. Hiểu được điều này, chúng tôi đã vận động được một số đối tác cung cấp các sản phẩm với giá ưu đãi để phục vụ NLĐ. Thông qua chương trình hỗ trợ này, chúng tôi muốn góp một phần sức lực của mình để sẻ chia phần nào khó khăn với NLĐ" - ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Phát triển đối tác chiến lược của Công ty TNHH TM DV Đầu tư Phát triển Khải Minh, bày tỏ.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động

Một miếng khi đói...

Mới đây, khi nhận được phần quà là 4 kg gạo do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM trao tặng, chị Nguyễn Thị Lan, một lao động tự do, rất xúc động bày tỏ: "Số gạo này không là gì với nhiều người nhưng thật sự có ích cho gia đình tôi trong giai đoạn khốn khó. Giúp ít hay nhiều không quan trọng bằng việc giúp đúng lúc. Do vậy, sự san sẻ kịp thời của tổ chức Công đoàn là rất đáng quý".

Gia cảnh chị Lan rất khó khăn. Chị làm giúp việc gia đình theo giờ, thu nhập không ổn định, kiếm được mỗi ngày khoảng 100.000 đồng. Chị lại bị bệnh khớp và suy thận khá nặng, phải thăm khám và uống thuốc thường xuyên. Chồng chị trước đây là thợ xây, bị tai nạn lao động nên sức khỏe yếu. Những lúc khỏe trong người, anh chạy xe ôm công nghệ để kiếm đồng vô đồng ra. "Thế nhưng, do ngày làm ngày nghỉ nên thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Dịch Covid-19 khiến gia đình càng khó khăn hơn vì chồng gần như thất nghiệp, mọi chi phí trong nhà phụ thuộc vào thu nhập của tôi nên cứ thiếu trước hụt sau" - chị Lan nói.

Chị Lan là một trong số gần 600 lao động nghèo được LĐLĐ quận tặng gạo. Số gạo này (2 tấn) là do Công ty CP KNIC hỗ trợ để chăm lo cho NLĐ. Bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM - chia sẻ: "Trên địa bàn quận có khá nhiều NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dịch bệnh bùng phát khiến số người gặp khó khăn càng tăng khi một số DN phải ngừng hoạt động, sản xuất cầm chừng. Để có thể chăm lo nhiều hơn cho NLĐ, LĐLĐ quận chủ trương huy động các nguồn lực xã hội và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các DN, mạnh thường quân. Điển hình như Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (quận Tân Phú) tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng cho lao động nghèo, NLĐ mất việc có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn có nhiều đơn vị, DN hỗ trợ tiền, hàng hóa… để LĐLĐ quận chăm lo cho NLĐ.