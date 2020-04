Chương trình thu hút hơn 2.600 cán bộ CĐ, CNVC-LĐ TP theo dõi, đóng góp ý kiến.



Với chủ đề: "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt", Tháng CN lần thứ 12 năm nay có các nội dung trọng tâm được tổ chức thực hiện như: Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động (NLĐ)" với phương châm "Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên"; tích cực thực hiện đợt thi đua đặc biệt "200 ngày" chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức "Tháng lao động giỏi" và phát động phong trào thi đua ổn định và phát triển sản xuất trong và sau khi kết thúc dịch bệnh: "Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN)" năm 2020; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CN bị tai nạn lao động…

LĐLĐ quận 3, TP HCM chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh thời gian vừa qua CNVC-LĐ cả nước và TP đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều DN đã cố gắng vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch góp phần ổn định việc làm và sức khỏe NLĐ. Hướng đến mục tiêu kép theo chỉ thị của Thủ tướng là "Vừa an toàn chống dịch, vừa duy trì sản xuất" trong điều kiện vô cùng khó khăn, ông Trần Đoàn Trung lưu ý các cấp CĐ chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng sớm triển khai các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đến công nhân, NLĐ, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, không để chính sách bị lợi dụng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần vận động đoàn viên, CNVC-LĐ nỗ lực, chung tay cùng người sử dụng lao động vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc nhằm duy trì và ổn định sản xuất. Sau khi kết thúc dịch bệnh, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, kịp thời nắm bắt những khó khăn của DN, đơn vị, CNVC-LĐ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, giáo dục… để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên CĐ, NLĐ tại các nghiệp đoàn, đơn vị, DN gặp khó khăn do dịch Covid-19...