Tiếp tục chuỗi hội nghị tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử số 25, huyện Bình Chánh đã có 2 buổi tiếp xúc với cử tri xã Phong Phú (17-5) và xã Bình Hưng (19-5). Các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 25 gồm: bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh; Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hà Tấn Lộc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 19-5 tại xã Bình Hưng

Tại 2 buổi tiếp xúc, nhiều cử tri sinh sống trên địa bàn 2 xã này đã bày tỏ sự tin tưởng khi nghiên cứu rất kỹ chương trình hành động của cả 5 ứng cử viên. Cử tri Nguyễn Thị Tốt (xã Phong Phú) cho biết rất tin tưởng vào trình độ, chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác của 5 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM, đơn vị bầu cử số 25, huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Nguyễn Thị Tốt (xã Phong Phú) bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tế của các ứng cử viên sẽ tạo nên nhiều chuyển biến tích cực cho người dân vùng ven thành phố

"Cả 5 ứng cử viên đều có trình độ cao, có chương trình hành động rất cụ thể theo mảng của mình và đặc biệt tôi thấy các anh chị rất quan tâm đến các vấn đề dân sinh rất sát với cuộc sống của chúng tôi. Tin tưởng rồi đó nhưng chúng tôi mong các ứng cử viên nói đi đôi với làm, dành nhiều thời gian đi thực tế để có cái nhìn rõ hơn cuộc sống của người dân vùng ven Bình Chánh của chúng tôi", bà Tốt nói.

Cử tri Trần Công Định (xã Bình Hưng) cho biết đã chuẩn bị nhiều câu hỏi để gửi gắm với các ứng cử viên. Nhưng nhiều cử tri đã ý kiến và các ứng cử viên đã ghi nhận rồi nên ông Định nêu lên bức xúc của 20 năm qua trên địa bàn mình sinh sống.

Cử tri Trần Công Định (xã Bình Hưng) bức xúc trước việc quy hoạch treo trên địa bàn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân

"Quy hoạch dự án khu Nam thành phố đã treo hơn 20 năm qua. Tại xã Bình Hưng chúng tôi suốt một thời gian dài người dân có đất thì không thể làm nhà để ở, có nhà đang ở mà hư hỏng cũng không thể sửa chữa nên người dân đang sống trong tình trạng rất khó khăn, chất lượng cuộc sống ngày cảng giảm. Dự án này cũng đã làm cho thành phố mất nhiều cán bộ vì vướng vào đất đai khu này. Chúng tôi đã gửi đơn đi nhiều cơ quan cả trung ương và địa phương nhưng tất cả đều trả lời là đang xem xét. Giờ dân không thể chờ được nữa, chúng tôi kỳ vọng rất lớn vài 5 ứng cử viên đang ngồi ở đây. Chúng tôi mong được giải quyết sớm để ổn định cuộc sống", ông Định mong muốn.

Cử tri chăm chú tìm hiểu thông tin và chương trình hành động của ứng cử viên bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

Nhiều cử tri cũng nêu lên thực trạng xẹt xe nghiêm trọng trên đường Quốc lộ 50, đoạn đi ngang địa bàn huyện Bình Chánh. Kẹt xe cộng với ngập nước đã khiến cho con đường này trở nên lầy lội khi mưa, bụi mù trời khi nắng khiến người dân hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Con đường này cộng với đường Nguyễn Văn Linh đã khiến cư dân vùng ven bất an bởi tình trạng phóng nhanh, kẹt xe và nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra. Chúng tôi giờ ra đường rất bất an, con cái đi học hàng ngày rất lo lắng. Chẳng mong gì hơn, các ứng cử viên nói lên tiếng nói của dân, giúp dân ý kiến với chính quyền thành phố làm thêm đường hoặc điều chỉnh quy hoách giao thông làm sao để người dân vùng ven chúng tôi an tâm hơn", một cử tri bức xúc.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phát biểu

Tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM bày tỏ mong muốn được cử tri tiếp tục tín nhiệm và sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến cử tri và ý chí của cử tri. Đồng thời, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, bà Châu cho biết sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, làm sao để người dân thành phố có được cuộc sống sung túc, ấm no, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ nét.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM thay mặt các ứng cử viên phát biểu chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Phát biểu tổng kết và ghi nhận những ý kiến của cử tri, ứng cử viên Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM cho rằng Bình Chánh là huyện có diện tích lớn, có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố nên việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sao cho đúng với quy hoạch tổng thể của thành phố diễn ra liên tục, trong thời dài đã gây nhiều bức xúc cho người dân trên địa bàn.

"Những vấn đề cử tri nêu ra tại hội nghị này theo tôi biết cũng là tâm tư của đa số cử tri và đây chính là trọng trách của chúng tôi, những đại biểu được dân tin tưởng gửi gắm nếu trúng cử sẽ tranh thủ mọi nguồn lực có thể để làm sao giải toả những quan tâm của cử tri. Ngoài chương trình hành động chứng tôi đã gửi đến cử tri, những vấn đề tồn đọng, phát sinh trong quá trình phát triển của huyện nhà, của cử tri sẽ được chúng tôi nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và đề xuất với Hội đồng nhân dân thành phố để làm sao cùng với chính quyền, đoàn thể và người dân Bình Chánh xây dựng huyện ngày càng phát triển", bà Thuý nói.