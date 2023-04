Đối với việc nợ BHXH của Công ty TNHH Emprie Hospitality, do dự án Cocobay "trùm mền" nên việc cưỡng chế thu hồi nợ gặp khó. Riêng Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, do chưa có giải pháp xử lý nên tình trạng nợ lương, nợ BHXH ngày càng trầm trọng.



Xe buýt TP Đà Nẵng vắng khách thường xuyên, khiến người lao động bị nợ BHXH kéo dài

Khó khăn trong việc cưỡng chế xử phạt 2 doanh nghiệp này là do đăng ký kinh doanh ở địa phương khác, dẫn đến không thể cưỡng chế tài sản của doanh nghiệp.