Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết những năm qua, LĐLĐ TP đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Kết quả: Công đoàn Viên chức TP đoạt giải nhất. LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn, LĐLĐ huyện Hòa Vang đoạt giải nhì...



Các thí sinh trong phần thi thực hành sơ cấp cứu

Hội thi nhằm từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trở thành phong trào thường xuyên và thiết thực, khơi dậy các hoạt động tích cực của công nhân, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.