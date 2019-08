Tại buổi tuyên truyền, Công an TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về tình hình tội phạm trong nước và TP Đà Nẵng; cập nhật phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao mà Công an TP triệt phá trong thời gian qua. Qua đó, Công an TP tuyên truyền, vận động đoàn viên, CN không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, tự giác đấu tranh, tố giác tội phạm.



Công an TP Đà Nẵng phổ biến công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại buổi tuyên truyền

Ngoài ra, đoàn viên và CN Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng cũng được báo cáo viên của LĐLĐ TP tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc liên quan đến các quy định pháp luật lao động, những thay đổi mới về chế độ chính sách của người lao động.