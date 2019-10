Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - thương binh và xã hội ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá, công nhận kỹ năng nghề tài xế công nghệ với Công ty Cổ phần BE GROUP

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần BE GROUP (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be) tiên phong phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá, công nhận kỹ năng nghề tài xế công nghệ nhằm chuẩn hóa và tôn vinh lực lượng lao động này tại Việt Nam thông qua việc Công bố thỏa thuận hợp tác giữa BE GROUP với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và khai giảng khóa huấn luyện tài xế công nghệ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Những năm trở lại đây, nghề tài xế công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ước tính có đến hơn 300.000 tài xế công nghệ phục vụ trong lĩnh vực ứng dụng gọi xe, 380 cơ sở sát hạch, đào tạo lái xe nhưng chưa có nơi nào cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp cho tài xế công nghệ.

Theo đó, trong một cuộc thăm dò ý kiến trên báo chí gần đây chỉ ra rằng 72% người tiêu dùng mong muốn tài xế công nghệ được huấn luyện chuyên nghiệp hơn, để có thể đem lại dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Và ngay cả bản thân tài xế công nghệ, có khoảng 23,1% người cũng muốn được huấn luyện nhiều hơn các kỹ năng để có thể làm tốt công việc.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, cho biết: “Tài xế nói chung hay tài xế công nghệ nói riêng là một công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng tốt vì công việc dịch vụ vận tải này liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của con người. Do vậy, lực lượng lao động này cần được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong và tầm nhìn dài hạn của Công ty Cổ phần BE GROUP trong việc phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để chuẩn hóa nghề tài xế công nghệ FS”.



Chính vì vậy, BE GROUP đã trao đổi và tiến đến ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để từng bước công nhận, đánh giá và nâng cao kỹ năng nghề tài xế công nghệ, đồng thời tôn vinh những đóng góp cho xã hội của lực lượng lao động này. Cụ thể, nội dung hợp tác thỏa thuận gồm: Các hoạt động về xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng của tài xế xe công nghệ nói chung. Giới thiệu chuyên gia tham gia huấn luyện và đào tạo những kỹ năng cơ bản về nghề tài xế công nghệ. Phối hợp tổ chức các hội thảo liên quan tới nghề tài xế công nghệ trong thời đại 4.0 và những vấn đề quy chuẩn liên quan, từ đó nâng cao nhận thức về nghề tài xế công nghệ và những quy chuẩn liên quan. Cho ý kiến cách thức tổ chức để tạo tiền đề cho lộ trình đưa nghề lái xe công nghệ vào quy chuẩn, có quản lý nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông, từ đó tạo quy chuẩn để trở thành một nghề trong kỳ thi nghề quốc gia.



Trước mắt, hai bên cùng hợp tác tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề cho tài xế công nghệ trên cả nước, bước đầu là cuộc thi "Tay lái vàng" và khai giảng khóa huấn luyện "Tài xế công nghệ chuyên nghiệp" đầu tiên tại Việt Nam.