Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó sẽ tập trung xây dựng 33.500 căn NƠXH dành cho hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động trong KCN.



40% lao động có nhu cầu về nhà ở

Theo thống kê, hiện có khoảng 500.000 CNVC-LĐ làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Hải Phòng. Hằng năm, số lao động tăng khoảng 28.000 - 30.000 người để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các DN trong các KCN. Qua khảo sát, 40% lao động có nhu cầu về nhà ở và đến năm 2025, Hải Phòng cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động (NLĐ) trong các KCN.

Các dự án nhà ở xã hội là lợi thế, cạnh tranh thu hút người lao động của TP Hải Phòng

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, cho biết dự kiến Hải Phòng sẽ mở thêm 15 KCN mới. Do đó, nhu cầu về nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao rất lớn. Do phải cạnh tranh trong lĩnh vực thu hút lao động với các KCN của các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình... nên Hải Phòng xác định việc xây dựng cơ chế, chính sách an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu để thu hút, giữ chân NLĐ. "Thành phố đang tập trung giải quyết vấn đề trước mắt là NƠXH cho NLĐ để khi đến với Hải Phòng, NLĐ không chỉ coi đây là nơi lập nghiệp mà còn là chỗ an cư" - ông Kiên nói.

Trong những năm gần đây Hải Phòng cũng đã ưu tiên dành quỹ đất rất lớn quy hoạch nhà ở cho NLĐ làm việc trong các KCN, cụm công nghiệp. Điều này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh mới của TP Hải Phòng. Mới đây, thành phố đã dành 48 ha quy hoạch để xây NƠXH, nhà cho CN ở khu vực Đình Vũ - Cát Hải.

Trước đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cũng đã đề xuất vừa xây dựng NƠXH giá rẻ bán cho công nhân (CN), vừa thực hiện cơ chế giao đất cho DN xây dựng ký túc xá cho CN. Dự kiến thời gian tới, khu vực 48 ha này sẽ có khoảng 38.000 CN sinh sống. Do đó, cần nhiều công trình, dự án để hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện khác. Các chủ đầu tư sẽ tập trung xây dựng khu nhà ở CN trong thời gian 2022-2023, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, các tiện ích như: chợ, trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi giải trí... phục vụ NLĐ, bảo đảm chất lượng cuộc sống.

Khai thác tối đa mọi nguồn lực

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, lãnh đạo thành phố luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các vấn đề xã hội. Chính quyền Hải Phòng đã và đang nỗ lực, tập trung triển khai các dự án về NƠXH, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho CN với phương châm đồng bộ, tiện nghi, vừa với khả năng chi trả của đa số người dân.

Với nỗ lực triển khai nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho NLĐ, giữa tháng 10-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã ban hành nghị quyết về phát triển NƠXH đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Hải Phòng vừa tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của nhà nước, vừa phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phát triển NƠXH.

Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 15.400 căn hộ, trong đó phấn đấu 80% là sản phẩm hoàn thành và đưa ra thị trường; giai đoạn 2026-2030 xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn hộ. Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hải Phòng đang quyết liệt thu hồi các diện tích đất hết thời hạn cho DN thuê, sử dụng kém hiệu quả, gây ô nhiễm, dành diện tích trong các KCN... để phát triển các dự án NƠXH, nhà ở CN.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng cũng đã khởi công hàng loạt dự án xây dựng NƠXH, nhà ở CN. Tại KCN Tràng Duệ, Công ty TNHH LG Display Việt Nam đã triển khai xây dựng khu ký túc xá đáp ứng được chỗ ở cho khoảng 10.800 người. Công ty TNHH Pegatron Việt Nam đang xây dựng khu nhà ở CN, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 lao động. Chủ đầu tư KCN Tràng Duệ là Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng đã đầu tư 1.600 tỉ đồng và dành hơn 3,2 ha diện tích đất trong KCN để xây dựng khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở CN nhằm cung cấp hơn 2.500 căn hộ nhà ở CN.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng, cho biết việc triển khai khu NƠXH ngay tại KCN Tràng Duệ không chỉ hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại đây, mà còn bảo đảm an cư cho NLĐ cũng như giải bài toán ổn định nguồn nhân lực cho các DN đang hoạt động trong KCN. Dự kiến, đến cuối năm 2024, những tòa chung cư đầu tiên sẽ hoàn thành và đón CN vào ở, dự án sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.