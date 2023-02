Phiên giao dịch việc làm (GDVL) đầu xuân 2023 vừa được Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Đà Nẵng tổ chức vào ngày 3-2, với sự tham gia của 82 doanh nghiệp (DN), tuyển dụng hơn 4.850 vị trí việc làm. Trong đó, lao động phổ thông gần 2.400 vị trí. Còn lại là yêu cầu lao động có trình độ từ sơ cấp đến đại học.



Có việc làm ngay

Tại cơ sở 21 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) không có quá đông ứng viên, lý giải điều này, ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL TP Đà Nẵng, cho hay do phiên GDVL được tổ chức tại 3 cơ sở và 1 điểm cầu tại phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). Vì vậy, ứng viên có thể phỏng vấn trực tuyến nên không xảy ra tình trạng đông đúc, chen lấn như mọi năm. Điểm tư vấn việc làm đặt tại UBND phường Khuê Trung đang dần ổn định. Thứ sáu hằng tuần, người lao động (NLĐ) có nhu cầu tìm việc chỉ cần đến đây sẽ được kết nối online với 3 địa điểm của trung tâm DVVL.

Người lao động tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng

Qua trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng tại điểm tư vấn việc làm đặt tại UBND phường Khuê Trung, anh Lê Văn Lợi đã tìm được việc làm tại một công ty gần nhà, với mức lương 7 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản trợ cấp. Chỉ cần bổ sung giấy tờ cá nhân là anh sẽ nhận việc ngay. "Đến điểm tư vấn việc làm tại UBND phường, tôi được cán bộ hướng dẫn, sơ tuyển trực tuyến với nhà tuyển dụng và có việc ngay, không còn phải vất vả tìm kiếm thông tin như những năm trước" - anh Lợi phấn khởi nói.

Ngoài mô hình thí điểm tại UBND phường Khuê Trung, trong năm qua, Trung tâm DVVL TP Đà Nẵng đã tăng cường kết nối, thông qua mạng xã hội Zalo để gửi thông tin tuyển dụng đến từng tổ dân phố. Nhu cầu tuyển dụng, vị trí ứng tuyển, mức lương ban đầu... được thông tin đầy đủ qua các nhóm Zalo. Bên cạnh đó, các phiên GDVL lưu động tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu vẫn đang duy trì, nhằm đem việc đến tận nhà cho ứng viên.

Kết nối cung - cầu

Theo kế hoạch, năm 2023, Trung tâm DVVL TP Đà Nẵng sẽ tổ chức 48 phiên GDVL định kỳ để kết nối DN với nguồn nhân lực tại địa phương. Từ hiệu quả ban đầu của mô hình thí điểm tại UBND phường Khuê Trung, trung tâm đang xúc tiến, kết nối để mở thêm điểm tư vấn tại các địa phương đông lao động. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin, cắt cử cán bộ tại phường phụ trách việc tư vấn cho NLĐ.

Bên cạnh đó, hằng tháng, trung tâm còn phối hợp các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên tổ chức phiên GDVL online nhằm kết nối, hỗ trợ tối đa cho NLĐ với DN tại TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Đà Nẵng, nhấn mạnh sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm DVVL tăng cường tổ chức các phiên GDVL, ưu tiên các phiên trực tuyến. Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, ngoài yêu cầu các DN thực hiện tốt các chế độ chính sách, sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thành lập tổ công tác hướng dẫn DN triển khai thực hiện tốt Nghị định 38/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ LĐ-TB-XH cho biết theo tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành, nhu cầu tuyển dụng trong các DN ở những tháng cuối năm 2022 và quý I/2023 khoảng 377.700 người (cao hơn nhiều so với số mất việc làm trong các DN thời gian vừa qua). Đơn cử như TP HCM ghi nhận 499 DN có nhu cầu tuyển thêm lao động trong quý I, với số lao động lên đến 14.379 người.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh ở một số ngành thâm dụng lao động bị cắt giảm đơn hàng như dệt may, da giày, chế biến gỗ, cơ khí công nghiệp phụ trợ sẽ tiếp tục gặp khó khăn, có thể xảy ra đến hết quý I/2023, do đó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề bảo đảm việc làm cho NLĐ. "Bộ LĐ-TB-XH sẽ rà soát, tổ chức nắm bắt về tình hình sản xuất - kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là các DN có vốn đầu tư nước ngoài, các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da... để có phương án kết nối NLĐ với người sử dụng lao động có nhu cầu; tăng tần suất tổ chức các phiên GDVL, ưu tiên các phiên GDVL trực tuyến" - lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết.