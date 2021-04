Theo đánh giá của các DN Nhật Bản, nhu cầu lựa chọn nhân sự người Việt biết tiếng Nhật ở mọi ngành nghề sẽ nở rộ trong năm 2021 do các DN Nhật đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Những ứng viên sở hữu trình độ tiếng Nhật N3, N4, cùng với kinh nghiệm chuyên ngành tốt sẽ có cơ hội tìm được việc làm phù hợp cao nhất ở các DN Nhật Bản tại Việt Nam. Dưới đây là những vị trí tuyển dụng tiếng Nhật mở rộng trong năm 2021 mà ứng viên người Việt có thể tham khảo.



Đầu tiên là vị trí kinh doanh. Đây là vị trí được ưu tiên phát triển vì năm ngoái tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều đối tác Nhật Bản hoặc tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh. Vì vậy, việc tìm kiếm những đối tác và đơn hàng mới thật sự rất quan trọng trong giai đoạn khôi phục năm 2021. Trọng trách này được giao cho bộ phận kinh doanh, và việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh biết tiếng Nhật sẽ là yếu tố thúc đẩy hiệu suất hoàn thành kỳ vọng của DN.

Tiếp đến là vị trí kỹ sư cầu nối. Kỹ sư cầu nối chính là những người phụ trách việc lập trình kết nối, đảm nhận vai trò trung gian truyền đạt thông tin giữa hai bên. Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ đối tác, tư vấn giải pháp cho đối tác. Truyền đạt yêu cầu đối tác đến bộ phận lập trình viên một cách chuẩn xác, đồng thời kiểm soát tiến độ triển khai dự án. Yêu cầu tiếng Nhật cho vị trí này phải đạt trình độ N2 trở lên cùng nền tảng kiến thức IT vững vàng. Mức lương và chính sách đãi ngộ đối với vị trí này luôn thuộc hàng "top".

Vị trí trưởng nhóm/ trưởng phòng dự án IT cũng có nhu cầu lớn. Giai đoạn dịch bệnh vừa qua cho thấy lợi thế vượt trội của các hoạt động giải trí, kinh doanh trực tuyến. Điều này tạo nên nhu cầu tuyển dụng lớn cho vị trí lập trình tại các công ty công nghệ thông tin. Trong số đó, trưởng nhóm, trưởng phòng IT đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và triển khai khối lượng lớn đơn đặt hàng. Vì vậy, ứng viên sở hữu năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, kinh nghiệm từ 4-5 năm trong lĩnh vực IT tại công ty Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội chinh phục vị trí quản lý với mức thu nhập đáng mơ ước.

Trong những vị trí thiên về ngôn ngữ tiếng Nhật, biên phiên dịch luôn có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhân viên đảm nhận vị trí này sẽ phụ trách chuyển ngữ các cuộc đối thoại, văn bản, tài liệu, hỗ trợ giao tiếp cho các bộ phận chuyên môn khác. Trình độ tiếng Nhật yêu cầu khá cao N1, N2, N3 cùng kỹ năng giao tiếp và ngôn từ linh hoạt. Kinh nghiệm từ 1-2 năm đủ để ứng viên nhận mức lương 1.000 USD/tháng.

Một buổi phỏng vấn vào công ty Nhật của ứng viên người Việt

Vị trí nhân sự cũng được tuyển khá nhiều. Lực lượng lao động người Nhật ngày càng thiếu người trẻ, do vậy, khi kinh tế phục hồi, nhu cầu tuyển dụng nhân sự người Việt biết tiếng Nhật sẽ tăng lên. Đồng nghĩa, nhu cầu nhân lực cho vị trí nhân sự tại các DN Nhật cũng phát triển.

Xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế hội nhập ngày nay. Việc luân chuyển, mua bán hàng hóa cho đối tác Nhật hoặc từ công ty Nhật đến các đối tác khắp thế giới đã giúp những vị trí xuất nhập khẩu được chiêu mộ nhân tài thường xuyên. Mức lương và chính sách đãi ngộ khá cao, cơ hội công tác tại nước ngoài luôn hiện hữu. Với yêu cầu nhiệm vụ chú trọng việc chuẩn bị giấy tờ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, liên hệ gắn kết với các bên liên quan, nhà tuyển dụng yêu cầu tiếng Nhật N3 trở lên, sức khỏe tốt, ít nhất 1 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu hàng đến nhiều thị trường.

Các DN Nhật đầu tư tại Việt Nam đa phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chính xác các thiết bị, linh kiện máy móc, do đó, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ khí giỏi tiếng Nhật luôn đạt mức cao. Ngoài ra, nhiều DN còn lựa chọn nhân lực Việt để bổ sung lực lượng kỹ sư tại công ty mẹ ở Nhật Bản đang thiếu hụt nhân lực trẻ, tài năng. Xu hướng này mang đến thu nhập cao cùng cơ hội tu nghiệp, du học, định cư cho kỹ sư cơ khí giỏi có trình độ tiếng Nhật tốt.

Số lượng chuyên gia, chuyên viên người Nhật lựa chọn Việt Nam làm nơi công tác và sinh sống lâu dài ngày càng tăng. Do đó, nhu cầu dạy tiếng Việt cho người Nhật cũng tăng theo. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Nhật chưa bao giờ giảm sút, đặc biệt là những giáo viên từng tu nghiệp tại Nhật Bản, mức thu nhập khá cao. Ứng viên có trình độ Nhật ngữ N3 đã có thể ứng tuyển tại các trung tâm tiếng Nhật.