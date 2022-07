Sáng 31-7, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với công nhân lao động. Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại buổi đối thoại

Buổi đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị cũng như tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động về việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là chủ trương, chính sách của tỉnh hỗ trợ, chăm lo người lao động trên địa bàn tỉnh nói chung.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam, từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, công nhân, người lao động là đối tượng bị tác động và ảnh hưởng trực tiếp nhất. Nhiều công ty, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; người lao động không có việc làm, không có thu nhập, đời sống rất khó khăn…

Quang cảnh tại buổi đối thoại

Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật lao động như BHXH, BHYT, BHTN ở một số doanh nghiệp còn hạn chế; các vấn đề như nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi cho con của công nhân, người lao động… chưa được đầu tư đúng mức; chất lượng bữa ăn giữa ca, thỏa ước lao động tập thể ở một số nơi chưa đảm bảo theo quy định. Sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ…

Tại buổi đối thoại, các công nhân, lao động đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho công nhân. Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến tín dụng đen được nhiều người quan tâm.

Chị Mai Thị Thu Hà, Công ty Hyosung

Chị Mai Thị Thu Hà, Công ty Hyosung, nêu vấn nạn về việc nhiều nhân viên công ty và cả nhân sự người Hàn Quốc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa. Trong khi những người này không vay tín dụng đen mà một số công nhân sử dụng số điện thoại của người khác vay tiền, điều này gây bức xúc, tâm lý hoang mang cho nhiều người làm việc. Tỉnh đã có những giải pháp gì để chủ động ngăn chặn tình trạng này?

Thượng tá Phan Phước Viên, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng vấn đề tín dụng đen tại các khu công nghiệp là nhức nhối hiện nay. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chỉ đạo xử lý vấn đề này và lực lượng công an cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo cấp trên đồng thời quyết liệt xử lý những đối tượng cho vay lãi nặng.

Thượng tá Phan Phước Viên, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam

Thượng tá Viên cho biết thêm trong 6 tháng đầu năm, công an tỉnh đã xử lý 5 vụ liên quan tín dụng đẹp với 10 đối tượng, trong đó khởi tố 4 vụ án và 9 bị can, xử lý hành chính 1 vụ 1 đối tượng.

"Tín dụng đen là vấn đề nhức nhối hiện nay, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với vấn đề này. Tín dụng đen rất phức tạp và gây nhiều phiền toái cho người liên quan. Xử lý khó do thỏa thuận miệng, thu thập dữ liệu, chứng cứ khó. Nhưng Công an tỉnh đã rất nỗ lực xử lý vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. CNLĐ cũng cần hết sức cảnh giác đối với vấn đề này, cần tiếp cận các kênh tín dụng chính thức, không nên tiếp cận tín dụng đen" - thượng tá Viên nói.

Kết luận buổi đối thoại, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết lãnh đạo tỉnh lắng nghe được những tâm tư, nguyện vọng của anh chị em công nhân lao động, đại diện người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hình thức giám sát, kiểm tra việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và sự phát triển của doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quà cho 40 công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Cường đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hằng năm có hình thức khen thưởng nhằm động viên kịp thời công nhân lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp đã có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm làm lợi cho doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương tiếp tục nghiên cứu tham mưu lãnh đạo tỉnh các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển; thực hiện đúng pháp luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo đề nghị Trung ương xem xét, giải quyết những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương; tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của công nhân, người lao động tại buổi đối thoại...

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân lao động, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động gửi đến các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Ông Cường đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; chủ động, tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Xác định công nhân lao động là vốn quý của doanh nghiệp để có chế độ phúc lợi ngày càng tốt hơn, để công nhân lao động tin tưởng, yên tâm làm việc, gắn bó mật thiết, lâu dài với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 40 suất quà cho 40 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.