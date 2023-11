Những ngày này, không khí làm việc tại các nông trường, nhà máy thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam rất sôi nổi. Nhiều tập thể, cá nhân đã bứt phá để về đích sớm.



Động viên, khen thưởng kịp thời

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đã treo thưởng lớn để động viên NLĐ tăng tốc cuối năm. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng dành cho các đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch trước từ 20 ngày trở lên. Công đoàn cơ sở sẽ thưởng thêm 12 triệu đồng. Ban giám đốc và Công đoàn cũng công bố các mức thưởng cụ thể dành cho các cá nhân, các tổ về đích sớm. Điều này khiến tập thể người lao động (NLĐ) rất phấn chấn.

Công nhân khai thác mủ cao su của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tăng tốc làm việc cuối năm

Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, cho biết thời gian qua, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể đoàn viên - lao động vẫn đồng hành vượt khó với ban giám đốc. Do vậy, việc khen thưởng kịp thời là cách tạo động lực cho NLĐ.

Tương tự, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) dự kiến chi hơn 1,08 tỉ đồng để khen thưởng các đơn vị về trước kế hoạch sản lượng năm 2023. Những ngày này tại các nông trường của tổng công ty, NLĐ đang chạy đua với thời gian, tranh thủ "cạo hết cây - lấy hết mủ" dù tình hình thời tiết không thuận lợi.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, công nhân Nông trường Túc Trưng, cho biết nông trường đang thiếu hụt lao động nhưng mỗi thành viên trong tổ của anh đều tăng tốc để hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao. Anh nói: "Chúng tôi gắn bó với vườn cây vì yêu công việc. Tuy nhiên, phong trào thi đua với những phần thưởng lớn mà công ty và Công đoàn nông trường đưa ra đã tạo thêm niềm vui, động lực thúc đẩy NLĐ vượt khó vươn lên".

Không riêng 2 đơn vị trên, không khí thi đua cũng lan tỏa đến từng đơn vị thuộc tập đoàn. Để động viên NLĐ, Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có kế hoạch khen thưởng 100 tập thể hoàn thành sớm kế hoạch năm với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Những ngày qua, Công đoàn ngành đã tổ chức các đoàn đến tận nông trường để thăm, động viên NLĐ, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã bứt phá về đích. Mới đây, Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm Nông trường Thuận Tân, Nông trường Gia Huynh, Nông trường Sông Giêng (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận) và tặng quà cho công nhân Tổ 9 tại Nông trường Cù Bị và Nông trường Xà Bang (Công ty CP Cao su Bà Rịa) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023.

Lo Tết sớm

Từng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh, 2 năm qua, ban lãnh đạo và đội ngũ lao động của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã luôn đoàn kết, nỗ lực, từng bước giúp đơn vị phục hồi.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt những kết quả khả quan. Saigontourist Group đã đón tiếp và phục vụ 1,4 triệu lượt khách, tăng 70% so với cùng kỳ, đạt 80% so với kế hoạch và đạt 63% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch. Tổng doanh thu toàn tổng công ty là 10.700 tỉ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ, đạt 77% so với kế hoạch và đạt 83% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân của gần 7.000 lao động tại các đơn vị trực thuộc là 10 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm khích lệ CNVC-LĐ tăng tốc đưa doanh nghiệp sớm về đích, từ tháng 9, Công đoàn Saigontourist Group đã phát động phong trào "Vì người thợ", trọng tâm là đợt thi đua "90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023".

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, cho biết để phong trào lan tỏa mạnh mẽ đến từng đơn vị, Công đoàn tổng công ty đã đôn đốc Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với ban lãnh đạo các đơn vị tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm với khẩu hiệu hành động "Đồng tâm - hiệp lực, vượt khó - thành công". Mục tiêu của thi đua là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đi cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, uy tín của đơn vị.

"Theo kết quả khảo sát nhanh. đến thời điểm này, các đơn vị đều đang tăng tốc và dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 ngay trong tháng 11. Phần thưởng xứng đáng cho NLĐ là thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể" - ông An cho biết.

Công đoàn tổng công ty sẽ tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua nước rút. Song song đó là xây dựng chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gồm: Tặng quà cho NLĐ khó khăn tại 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc; chương trình "Xuân kết nối yêu thương lần thứ 12, thăm và chúc Tết NLĐ tại các đơn vị làm việc xuyên Tết... Dự kiến sẽ có khoảng 6.200 đoàn viên được Công đoàn Saigontourist Group chăm lo với kinh phí trên 3 tỉ đồng.