Tổng kinh phí chăm lo là 20 triệu đồng. Tại buổi trao quà, LĐLĐ TP cũng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế, nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.



Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Cao Lãnh, tặng quà cho đoàn viên khó khăn

Trước đó, LĐLĐ TP Cao Lãnh cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP thăm hỏi, trao 11 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên, người lao động của Trường Mầm non Vườn Tuổi Thơ, Trường Mầm non tư thục Tổ Ong Vàng và Trường Mầm non - Tiểu học tư thục bán trú Ngôi Sao.