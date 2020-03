Đây là những tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị. Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tập thể cán bộ, nhân viên, y - bác sĩ các đơn vị trên luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 20 triệu đồng cùng sữa tươi để cán bộ, nhân viên, y - bác sĩ của 2 đơn vị bồi dưỡng sức khỏe, tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao quà tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Ảnh: HOÀNG TUÂN

* Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và Công đoàn (CĐ) ngành Y tế vừa đến thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng cán bộ y tế tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 4 điểm cách ly trên địa bàn tỉnh: Trường THCS Phước Đông và Trường THCS Phước Thạnh (huyện Gò Dầu); Trạm Kiểm dịch y tế của khẩu quốc tế Xa Mát và Trường THCS Tân Lập (huyện Tân Biên). Ngoài động viên tinh thần lực lượng cán bộ y tế cố gắng vượt qua khó khăn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, dịp này, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế mỗi điểm cách ly 5 triệu đồng, CĐ ngành Y tế tặng 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng.

* LĐLĐ tỉnh An Giang vừa tổ chức 3 đoàn công tác thăm hỏi, tặng 7.000 khẩu trang y tế, 600 chai nước sát khuẩn nhanh, 600 thùng nước tinh khiết, mì, cháo ăn liền, cà phê cho lực lượng trực tiếp phòng chống dịch bệnh Covid-19, quản lý các khu cách ly tập trung tại 8 địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang cũng đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 1 triệu đồng/người (trích từ nguồn Quỹ Xã hội CĐ An Giang) cho 11 đoàn viên, người lao động Trường Mầm non tư thục Đàn Tôi (thị trấn An Phú, huyện An Phú) bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do dịch bệnh gây ra. Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho 20 giáo viên Trường Mầm non tư thục Cát Tường (TP Long Xuyên) bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh.