Những ngày qua, các sở, ban ngành tỉnh Long An đã có văn bản thông tin, phổ biến quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách do UBND tỉnh ban hành. Long An là địa phương tiên phong trong cả nước mạnh dạn thực hiện theo phương án này.



Quy định chặt chẽ, linh hoạt

Theo đó, khi người F0, F1 có nhu cầu làm việc vẫn ưu tiên bố trí để làm việc trực tuyến. Nếu không thể làm việc trực tuyến mà phải đi làm trực tiếp, người F0 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly (7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính) đang làm trong nhà nước khi đến cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách phải trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng hoặc cấp trên trực tiếp. Còn người F0 khi đi làm ở các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp (DN) để thực hiện nhiệm vụ cấp thiết cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của chủ DN và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã được trung tâm y tế huyện phân công.

Nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa Covid-19 thì cơ quan, đơn vị và DN để F0 đi làm phải bố trí bảo đảm không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Tuy nhiên, người F0 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu làm việc được bố trí sẵn và ngược lại, với điều kiện trong quá trình di chuyển và đến nơi làm việc không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.

Còn người F1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc- xin phòng Covid-19 trong trường hợp làm việc trực tiếp thì cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực dành riêng cho các F1. Khu vực này phải bảo đảm khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm. Người F1 đi làm trực tiếp phải bảo đảm đeo khẩu trang, làm việc tại nơi được bố trí, phòng riêng hoặc trong không gian thoáng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh và bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh.

Người lao động ở Long An đã trở lại làm việc gần như 100%

Doanh nghiệp, người lao động ủng hộ

Theo ông Võ Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thành Long An (huyện Bến Lức), việc tỉnh Long An tiếp tục rà soát, đánh giá tổng quan tình hình dịch trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho DN phục hồi sau đại dịch. "Do đặc thù của ngành nghề và điều kiện rộng rãi của công ty, việc bố trí cho người lao động (NLĐ) tham gia làm việc trong thời gian cách ly cũng rất thuận tiện. DN rất ủng hộ vì đáp ứng kịp thời khi nguồn lao động bị thiếu hụt sau Tết" - ông Tú nhìn nhận.

Chị Nguyễn Thị Liên, CN tại Công ty TNHH Hòa Thành Long An, cho rằng hiện nay CN đều được tiêm vắc-xin đầy đủ nên việc cho phép F0, F1 đi làm là cần thiết và phù hợp. Vì ảnh hưởng của dịch nên thời gian qua CN không có việc làm, do vậy ổn định đời sống lâu dài cũng là mong muốn của NLĐ. "Các trường hợp F0 hiện nay cũng ít chuyển biến nặng như trước vì đã tiêm vắc-xin đầy đủ nên việc tạo điều kiện cho họ đi làm là rất đúng đắn. Tuy nhiên, để phòng ngừa lây lan và các CN khác yên tâm hơn thì người F0, F1 khi đi làm cần phải nêu cao ý thức, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch để tránh lây nhiễm chéo cho người khác" - chị Liên bày tỏ.

Tại KCN Phú An Thạnh (huyện Bến Lức), đến nay 100% DN đã hoạt động trở lại, với gần 6.000 CN. Theo lãnh đạo KCN, sau Tết, nguồn lao động khá ổn định. Nhờ đó việc điều phối sản xuất cũng chưa cần phải đưa F0, F1 vào tham gia sản xuất. Tuy nhiên, quy định mới đây của UBND tỉnh là thiết thực giúp CN F0 có thể tiếp tục làm việc, có thu nhập ổn định nên DN hết sức ủng hộ. Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết: "Là địa phương tập trung nhiều DN nên sau khi UBND tỉnh ban hành quy định này, chúng tôi thông tin ngay trên nhóm Zalo hội DN, trang thông tin Bến Lức... Qua đó, các DN rất đồng tình, ủng hộ chủ trương này, nhất là nhiều DN đang trong tình trạng thiếu lao động.