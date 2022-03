Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Long An, Quyết định nói trên của tỉnh Long An nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tổ chức, cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh có các trường hợp F0 (không triệu chứng), F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị trên tinh thần tự nguyện của CBCCVC và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trong tình trạng đang thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định,... hoặc các trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời, được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 (không triệu chứng), F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc, việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc cấp xã (khi được Trung tâm Y tế cấp huyện phân công).

Điều kiện áp dụng cụ thể với F0



Người nhiễm virus SARS-CoV-2 (F0) không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly (7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính và chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính), tự nguyện tham gia làm việc và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo của công ty, doanh nghiệp và theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương (cấp huyện hoặc cấp xã).

Trường hợp này được quy định cụ thể như sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có thể xem xét ưu tiên bố trí thực hiện các công việc trực tuyến, trường hợp không làm việc trực tuyến được sẽ bố trí làm việc trực tiếp tại nơi làm việc, đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh Covid-19 phù hợp với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.

- Với những người được bố trí thực hiện các công việc tại các cơ sở điều trị bệnh COVID-19 phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ theo quy định, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định; không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao (người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi…).

- Được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh; thực hiện nghiêm 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm theo quy định.

- Đối với người là F0 tham gia lao động phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của mình. Nếu có bất thường, người bệnh phải báo ngay cho cơ quan y tế, đơn vị để xử trí kịp thời.

Với người tiếp xúc gần người mắc Covid-19

Trường hợp F1 chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine khi tham gia làm việc cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Được phép tham gia các công việc cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thông qua các hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, đảm bảo khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm.

- Được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh; thực hiện nghiêm 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm.

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ 5 kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để phát hiện sớm và triển khai các biện pháp xử lý y tế đối với trường hợp mắc COVID-19 theo quy định.

- Khi đi làm trực tiếp, phải đeo khẩu trang, làm việc tại phòng riêng hoặc trong không gian thoáng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh. Trong suốt thời gian làm việc, F1 phải luôn theo dõi sức khỏe của mình, nếu có bất thường phải báo ngay cho cơ quan y tế, đơn vị để được thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên để hướng dẫn xử trí kịp thời theo quy định (trong trường hợp dương tính).