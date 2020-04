Ngày 20-4, công nhân (CN) của Công ty TNHH Yesum Vina (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TP HCM) đã ngừng việc do công ty thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với toàn bộ 600 người, kể từ ngày 30-5 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong biên bản làm việc sáng 20-4, đại diện Công ty TNHH Yesum Vina cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng vẫn phải ngừng sản xuất nên sẽ chấm dứt HĐLĐ với NLĐ. Công ty thông báo trước 30 ngày với người có HĐLĐ xác định thời hạn, 45 ngày với người có HĐLĐ không xác định thời hạn. Công ty sẽ xem xét hỗ trợ với điều kiện NLĐ phải tập trung làm việc, không ngừng việc, hoàn thanh đơn hàng theo đúng hạn, bảo đảm chất lượng.



Các cơ quan chức năng đã giải thích cho CN biết theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 38 Bộ Luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Do đó, việc Công ty TNHH Yesum Vina đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là phù hợp. Các cơ quan chức năng cũng đề nghị công ty xem xét hỗ trợ cho NLĐ và có thông báo trước ngày 5-5 và NLĐ cần làm việc nghiêm túc theo nội quy lao động.