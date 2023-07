Đã có 17,48 triệu người tham gia BHXH, tăng 662.000 người so với cùng kỳ năm 2022; 90,89 triệu người tham gia BHYT, tăng 4,35 triệu người so với cùng kỳ năm 2022; 14,29 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 495.000 người so với cùng kỳ năm 2022.



Tính đến hết tháng 6-2023, cả nước có khoảng 82,98 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, tăng 18,76 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2022 với số tiền giám định, thanh toán hơn 57 tỉ đồng.