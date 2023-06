Sáng ngày 28-6, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu và nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Tại buổi lễ, bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương- cho biết, Bình Dương có trên 1,2 triệu công nhân, trong số này, nhiều anh chị em đã lập gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, có nhà cửa ổn định. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cặp vợ - chồng, nhiều gia đình là công nhân xa quê, thậm chí có gia đình tới 3 thế hệ, đang phải ở thuê trong những căn phòng chật hẹp, con cái chưa có điều kiện tốt nhất để học tập, thiếu thốn nhiều điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Bình Dương chúc mừng gia đình được biểu dương

"Vượt qua tất cả những khó khăn đó, hầu hết các gia đình cán bộ đoàn viên, công nhân viên lao động trên địa bàn tỉnh đều từng bước ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, vào xây dựng địa phương, xây dựng khu phố văn hóa, an ninh trật tự, nhiều gia đình trở thành những điển hình tiêu biểu, là tấm gương, là cảm hứng, là động lực cho các anh chị em công nhân trẻ vươn lên trong tìm kiếm kết duyên người bạn đời, xây dựng gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi trên quê hương Bình Dương"- bà Mai khẳng định.

Theo bà Mai, trong quá trình phát triển công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đã có nhiều vấn đề bức thiết trong cuộc sống đặt ra, chi phối trực tiếp tới sự ổn định và xây dựng cuộc sống, như tình hình ổn định việc làm, các chính sách chăm lo cho lao động nữ, công tác bình đẳng giới, hệ thống trường học cho con em người lao động nhập cư, chính sách hỗ trợ và cho vay vốn mua nhà ở xã hội, những chính sách thu hút và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Bình Dương; chính sách về ổn định giá cả thị trường...

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tuyên dương 59 gia đình tiêu biểu

Trong nhiều năm qua, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng anh chị em công nhân xa quê, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ để an cư, lập nghiệp, triển khai các phong trào "Xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và hiện đại", "Phụ nữ 2 giỏi"...

Gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, tham mưu các quyết sách hỗ trợ cho người lao động, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để chỉ đạo xử lý, giải quyết và bổ sung điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định, định hướng một số nội dung liên quan tới tình hình đời sống, việc làm, việc quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, chế độ BHXH, giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự…

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tuyên dương 59 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu; các gia đình tham dự ngày hội cũng đã được nghe diễn giả Phan Phúc Thắng chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.