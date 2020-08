Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp (DN), BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến tháng 7-2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng 130.794 lao động, với số tiền khoảng 475 tỉ đồng.



Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 có thể được xét tạm ngưng đóng BHXH cho người lao động .Ảnh: MAI CHI

Cũng theo BHXH Việt Nam, do tác động của dịch, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khá lớn. Đến ngày 31-7, số người tham gia BHXH khoảng 15,271 triệu người, đạt tỉ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,534 triệu người (giảm 655.000 người so với năm 2019), số người tham gia BHXH tự nguyện là 737.000 người (tăng 163.000 người so với năm 2019); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12,725 triệu người, đạt tỉ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch...

lBHXH TP HCM cho biết đến nay đã có 318 DN gặp khó khăn do dịch Covid-19 được giải quyết tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 32.371 lao động với tổng số tiền hơn 391,5 tỉ đồng. Số DN này tập trung chủ yếu vào các ngành nghề dệt may, giày da, vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn… Số tiền DN được tạm dừng đóng BHXH phổ biến ở mức trên 2 tỉ đồng, có đơn vị được tạm dừng đóng gần 6 tỉ đồng.