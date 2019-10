Đối thoại nhóm giữa chủ trường và giáo viên (GV) nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường An Lạc do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức đã diễn ra sáng 27-10 tại UBND Phường An Lạc. Buổi đối thoại quy tụ sự tham gia của chủ trường và GV của 5 nhóm lớp mầm non tư thục.



Toàn cảnh tại buổi đối thoại

Phát biểu tại buổi đối thoại các GV cho biết hiện nay hoạt động của các nhóm lớp còn gặp nhiều khó khăn nhưng các chế độ của GV như lương, thưởng Tết và các chế độ phúc lợi khác vẫn được các chủ trường bảo đảm. Những khó khăn mà các nhóm lớp hiện đang phải đối mặt là: Cơ sở vật chất hạn hẹp ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; Kinh phí hoạt động của các nhóm lớp là nguồn thu từ học sinh nhưng số lượng học sinh không ổn định ảnh hưởng nhiều đến hoạt động; Thời gian làm việc của GV nhiều (từ thứ hai đến thứ bảy) nên khó tham gia các hoạt động phong trào, học tập nâng cao trình độ…

Giáo viên phát biểu tại buổi đối thoại

Các GV mong muốn thời gian tới sẽ được tạo điều kiện tham gia vào các lớp chuyên đề, các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như GV các trường công lập để nâng cao trình độ, cải thiện chất lượng dạy và học; Được tham gia vào các hoạt động do Công đoàn (CĐ) tổ chức để giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với khối trường công lập; Hỗ trợ GV được vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô (CEP) để tạo nguồn cải thiện đời sống…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, chủ nhóm lớp Bút Chì Màu, phát biểu tại buổi đối thoại

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, hoan nghênh những GV tham gia các hoạt động CĐ và cam kết sẽ hỗ trợ các hoạt động, thực hiện chương trình chăm lo tết cho GV; Sẽ làm việc với CEP để giải quyết cho GV vay vốn, đồng thời hướng dẫn ban chấp hành CĐ thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành trong thời gian tới để mang lại quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng quà cho các giáo viên

Dịp này, LĐLĐ quận Bình Tân cũng đã công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn (NĐ) GV nhóm lớp tư thục phường An Lạc với 23 đoàn viên là GV tại 5 nhóm lớp mầm non tư thục. Bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch UBND Phường An Lạc, được chỉ định làm chủ tịch NĐ lâm thời. LĐLĐ quận cũng đã hỗ trợ NĐ 3 triệu đồng làm kinh phí hoạt động và tặng 23 phần quà cho các đoàn viên.

Ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho đoàn viên mới kết nạp

"Việc kết hợp đối thoại nhóm và ra mắt NĐ giáo viên mầm non tư thục mà LĐLĐ quận Bình Tân thực hiện là mô hình mới, sáng tạo trong hoạt động chăm lo và phát triển đoàn viên mới của tổ chức CĐ. Tôi sẽ kiến nghị LĐLĐ TP thực hiện nhân rộng mô hình này trong thời gian tới", Ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ, TP HCM, cho biết.