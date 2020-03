LĐLĐ TP Hà Nội cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) và đời sống, việc làm của hàng chục ngàn NLĐ trên địa bàn TP. Để bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn CĐ cơ sở tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ bị ngừng việc do dịch bệnh.

Công đoàn sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cụ thể, đối với NLĐ phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; ngừng việc do DN (hoặc bộ phận DN) dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch bệnh; NLĐ phải ngừng việc do DN khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường dẫn đến phải tạm dừng hoạt động, không bố trí đủ việc làm cho NLĐ… thì tiền lương ngừng việc của NLĐ được thực hiện theo khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động (lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định). Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của DN, dù DN đã cố gắng nhưng không còn khả năng tiếp tục thực hiện thì chủ DN và NLĐ có thể thỏa thuận "Tạm hoãn hợp đồng lao động" không hưởng lương hoặc hưởng một phần lương theo điều 32 Bộ Luật Lao động, trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ.



Đối với trường hợp DN phải sắp xếp thu hẹp sản xuất, cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng hoạt động thì CĐ cần tham gia xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với NLĐ (theo điều 38 và điều 44 Bộ Luật Lao động). Trong trường hợp này, DN phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ theo điều 49 Bộ Luật Lao động và CĐ cơ sở phải hướng dẫn NLĐ hoàn thiện thủ thục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (nếu có).