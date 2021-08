Trong đó, 69 "Túi an sinh Công đoàn" được Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng trao cho NLĐ Công ty CP Đông Anh Licogi - doanh nghiệp đang thực hiện sắp xếp lại phương án sản xuất, lao động, chỉ sử dụng 1/2 số lao động hiện có để duy trì sản xuất - kinh doanh, bảo đảm công tác an toàn phòng dịch theo quy định "3 tại chỗ"; 300 "Túi an sinh Công đoàn" được lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội trao cho NLĐ ngoại tỉnh thuê trọ tại xã Võng La, huyện Đông Anh.



Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng (bìa phải), trao túi “An sinh Công đoàn” cho công nhân Công ty CP Cơ khí Đông Anh

Thực hiện chủ trương hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đến nay, các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng", "Siêu thị 0 đồng", "Gian hàng lưu động 0 đồng" và nhiều hình thức khác, qua đó hỗ trợ "Túi an sinh Công đoàn" cho gần 19.000 đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, KCN-KCX trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, với tổng số tiền gần 3,8 tỉ đồng.