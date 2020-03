Chồng chị An làm nghề tự do, bị mắc bệnh ung thư phổi di căn và phải nằm viện điều trị từ năm 2017 đến nay. Một mình chị An phải nuôi dạy 2 con nhỏ, phụng dưỡng bố mẹ chồng đã già yếu và lo chữa bệnh cho chồng với nguồn thu nhập chủ yếu từ lương công nhân may.



Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Maxcore trao tiền hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Khánh An (giữa)

Thông cảm với hoàn cảnh của chị, CĐ cơ sở kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chung tay góp sức giúp đỡ chị An. Sau 3 ngày phát động, tập thể lao động đã đóng góp ủng hộ chị An hơn 22,4 triệu đồng. Dịp này, LĐLĐ huyện Ứng Hòa cũng đã hỗ trợ cho chị An 2 triệu đồng.