Tại chương trình, Công đoàn ĐHQG TP HCM đã trao tặng 1.000 túi an sinh xã hội do "Chương trình 200.000 túi an sinh" của Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ cho các viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 laptop (7 triệu đồng/chiếc), 215 gói cước sử dụng mạng (300.000 đồng/gói) và 25 suất hỗ trợ tài chính (1 triệu đồng/người) cho con cán bộ, viên chức, lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.



Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM trao túi an sinh cho người lao động khó khăn. Ảnh: CAO HƯỜNG

LĐLĐ quận 1, TP HCM vừa chuyển 1.000 túi an sinh (gồm cá hộp, xúc xích, đường, sữa đặc, dầu ăn, nước mắm và mì) tổng trị giá 300 triệu đồng về Trung tâm An sinh xã hội quận. Các túi an sinh sẽ được chuyển đến UBND 10 phường trên địa bàn quận để chăm lo cho người dân, người lao động khó khăn do dịch Covid-19.

LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM cũng vừa tiếp nhận 15.000 túi an sinh do "Chương trình 200.000 túi an sinh" của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng nhằm hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, LĐLĐ quận đã trao toàn bộ số quà trên cho đoàn viên, lao động khó khăn làm việc tại các Công ty TNHH Lạc Tỷ, Công ty TNHH Dinsen, Công ty TNHH Kayuen, Công ty TNHH Prokingtex, Công ty TNHH Chang Yang…

Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP HCM vừa trao 3,4 tỉ đồng tiền hỗ trợ bữa ăn cho 3.472 người lao động đang thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại Công ty CP Sữa Việt Nam và Công ty CP Sản xuất Thương mại Giấy Mê Kông.