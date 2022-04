Thông tin Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) trong 3 tháng khiến anh Đỗ Thanh Hải, Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (KCN An Hạ, huyện Bình Chánh, TP HCM), vui mừng. Tuy nhiên, anh và nhiều đồng nghiệp băn khoăn liệu NLĐ đang ở khu lưu trú (KLT) của doanh nghiệp (DN) có thuộc đối tượng được hỗ trợ?



Không nên khu biệt đối tượng

Cùng với hơn 200 công nhân (CN) khác, anh Hải được công ty bố trí ở tại KLT và hằng tháng phải trả một khoản nhất định. Vợ chồng anh ở Thanh Hóa vào TP HCM làm CN được hơn 10 năm nhưng không dành dụm được là bao. Thu nhập hằng tháng của vợ chồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi 2 con ăn học.

Công nhân ở trọ mong sớm nhận được tiền hỗ trợ để trang trải khó khăn. Ảnh: CAO HƯỜNG

Trước Tết Nguyên đán, cả gia đình anh bị mắc Covid-19, vợ chồng anh phải nghỉ làm và ở nhà 10 ngày, thu nhập vì thế giảm sút. Anh Hải mong muốn được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà để bớt một phần gánh nặng sau mùa dịch. Tương tự, hàng trăm CN ở KLT Công ty TNHH Hung Way (KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM), cũng thắc mắc liệu họ có thuộc diện được hỗ trợ hay không. Tại KLT công ty hiện có 100 CN được ở miễn phí, còn lại là 200 CN (ở cùng người thân trong gia đình) phải trả một khoản phí nhất định. Theo ông Âu Lập Dân, Chủ tịch Công đoàn công ty, số đông CN ở KLT đều có hoàn cảnh khó khăn và họ rất trông chờ vào chính sách này. "Có nên khu biệt đối tượng hỗ trợ khi tất cả CN đều gặp khó khăn sau dịch, đặc biệt là khi giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng giá?" - ông Dân bày tỏ.

Giao quyền chủ động cho doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp, TP HCM), hầu hết CN là lao động ngoại tỉnh, hằng tháng phải chi một khoản không nhỏ cho việc thuê trọ, ai cũng mong được hưởng chính sách hỗ trợ.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết khi nghiên cứu Quyết định 08, bà băn khoăn về việc NLĐ bắt buộc phải được chủ nhà trọ ký xác nhận cũng như cung cấp thông tin số CCCD/CMND. Thực tế, sẽ xảy ra trường hợp chủ nhà trọ từ chối xác nhận do ngại lộ thông tin cá nhân hoặc chủ nhà trọ không trực tiếp quản lý khu nhà trọ mà thuê người quản lý. Những trường hợp này, muốn được xác nhận thì NLĐ phải nhờ sự can thiệp của chính quyền hoặc công an địa phương, như vậy sẽ khá khó khăn cho NLĐ. Vì vậy, bà Thủy đề xuất với những trường hợp đặc biệt như vậy nên để Công đoàn hoặc DN đứng ra xác minh và bảo đảm để NLĐ được hưởng quyền lợi của mình. Rất nhiều CN đang làm việc tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM) phản ánh họ gặp nhiều khó khăn khi chủ nhà trọ không ký xác nhận. Từ thực tế này, ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, đề xuất nên đơn giản thủ tục nhận hỗ trợ theo hướng DN công ty chỉ cần cung cấp danh sách, có địa chỉ thuê nhà trọ và chữ ký của CN là đủ. Nếu phát hiện gian dối, Nhà nước có thể thu hồi.

Ông Đinh Sỹ Khương, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty TNHH Tashuan (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết 80% CN công ty là người ngoại tỉnh, thu nhập bình quân khi không tăng ca chỉ khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện CN đang chờ mong được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Công ty đã in mẫu và điền sẵn một số thông tin cho NLĐ để tiết kiệm thời gian và tránh sai sót khiến họ phải làm đi làm lại nhiều lần. Khi nhận phiếu, CN chỉ cần bổ sung thêm thông tin về nơi trọ và đưa chủ nhà trọ xác nhận.

Tuy nhiên, hiện công ty vẫn chưa phát phiếu cho NLĐ vì chưa được hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng. "Ngoài việc đơn giản hóa thủ tục, các cơ quan chức năng cần thống nhất quy trình, cách thức thực hiện đến các đơn vị, DN để tạo thuận lợi trong quá trình thực thi" - ông Khương kiến nghị.

Chưa kịp vui đã lo Chưa kịp vui khi đón nhận thông tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, chị Nguyễn Tú Quỳnh - CN một công ty may tại huyện Hóc Môn, TP HCM - đã cảm thấy lo lắng. Bởi theo Quyết định 08, NLĐ đang tham gia BHXH ở tháng liền kề trước thời điểm DN lập hồ sơ thì mới được hỗ trợ, trong khi công ty chị nợ BHXH hơn 2 năm qua, nên không đáp ứng được điều kiện này. Theo BHXH TP HCM, trong Quyết định 08 không đề cập việc xác nhận danh sách tham gia BHXH cho DN đang nợ BHXH nên cơ quan BHXH vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam để thực hiện.

