Theo BHXH Việt Nam, tiến độ thực hiện hỗ trợ đã được đẩy nhanh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số NLĐ còn lại chưa nhận hỗ trợ phụ thuộc vào các đơn vị sử dụng lao động, bởi vẫn còn một số đơn vị chưa gửi lại danh sách NLĐ cập nhật đúng, đủ thông tin để cơ quan BHXH thực hiện chi hỗ trợ.



Với nhóm NLĐ đã dừng đóng và đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN, mới có 1.189.156 người nộp hồ sơ, chiếm tỉ lệ 43,44% so với số NLĐ dự kiến thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La, Đắk Lắk, An Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Phú Yên, Đồng Tháp..., số NLĐ thuộc nhóm này nộp hồ sơ đề nghị hưởng tăng mạnh so với dự kiến ban đầu, do lượng NLĐ từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về rất lớn.

BHXH các tỉnh, thành phố đang phối hợp, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động còn lại gửi danh sách cập nhật đúng, đủ thông tin của NLĐ trước ngày 30-11. Đồng thời, chủ động tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau để NLĐ đang còn thời gian bảo lưu đóng BHTN đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ.