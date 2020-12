CĐ Công ty CP In số 4, Công ty CP In số 7, Công ty CP Bao bì Vafaco và Công ty CP In Vườn Lài. Các đơn vị trên đã hoàn thành và vượt kế hoạch từ đầu tháng 12-2020, mức vượt từ 10% - 19% so với cùng kỳ năm 2019. Tiêu biểu như Công ty CP In số 7, có doanh thu tăng 110%, lợi nhuận vượt 111%, nộp ngân sách nhà nước tăng 147%.



Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tặng giấy khen cho các đơn vị vượt kế hoạch

Dịp này, các doanh nghiệp vượt kế hoạch cũng công bố thưởng Tết Tân Sửu 2021 cho người lao động với mức từ 2 - 4 tháng lương (bình quân 20 triệu đồng/người).