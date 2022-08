Tại tỉnh Đồng Nai, người lao động (NLĐ) rất phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ. Số tiền dù không lớn nhưng là món quà ý nghĩa giúp họ bớt khó khăn trong giai đoạn hiện nay.



Sẻ chia kịp thời

Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân (CN) Công ty TNHH Pouchen Vietnam (TP Biên Hòa), cho biết từ đợt dịch Covid-19 đến nay, cuộc sống gia đình chị thiếu trước hụt sau do giá cả leo thang. Do vậy, khi nhận được khoản hỗ trợ (1,5 triệu đồng), chị rất vui. Chị Hạnh ưu tiên dành khoản hỗ trợ này để mua thực phẩm cho gia đình.

Hơn 311 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đã được tỉnh Đồng Nai giải ngân

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều CN tại các doanh nghiệp (DN) giày da, may mặc, sản xuất gỗ cho biết việc công ty gặp khó khăn về đơn hàng khiến họ phải làm việc cầm chừng, thu nhập từ đó giảm đáng kể. Do đó, khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ ở thời điểm này rất ý nghĩa. Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) hiện có khoảng 25.000 CN và số đông đang thuê trọ. Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pousung Việt Nam, cho biết từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ, song đó cũng chỉ là một phần. CN rất cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để gắn bó với công việc. Do đó, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho CN ở trọ của Chính phủ rất thiết thực, giúp đời sống CN bớt khó khăn. Mới đây, công ty đã chuyển tiền hỗ trợ (đợt 2) thuê nhà trọ vào tài khoản ATM cá nhân cho gần 600 CN ở trọ làm việc tại công ty với số tiền 974 triệu đồng. Trước đó không lâu, Công đoàn công ty cũng đã hỗ trợ làm hồ sơ cho NLĐ ở trọ (đợt 1) và đã có gần 3.000 CN được hưởng trên 4,4 tỉ đồng.

Tiếp tục xét duyệt hồ sơ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch vừa qua, bị ảnh hưởng nhiều nhất, khó khăn nhất là CN, nhất là CN đang ở trọ. Vì vậy, chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho NLĐ của Chính phủ có ý nghĩa nhân văn rất lớn, góp phần động viên NLĐ khi quay trở lại làm việc. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay UBND các huyện, thành phố trên địa bàn đã phê duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ theo Quyết định số 08 của Chính phủ với tổng số tiền gần 340 tỉ đồng. Trong đó, đã giải ngân hơn 311 tỉ đồng. Cụ thể, đã có trên 240.000 NLĐ của 2.527 DN được phê duyệt hỗ trợ.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đang tích cực phối hợp với các địa phương, DN đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Kinh phí sẽ được chuyển đến DN để chuyển tới NLĐ. Khi chi trả, DN phải niêm yết công khai danh sách tại đơn vị. Theo ước tính, toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 260.000 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.