Đó là phần trả lời tự động thông qua ứng dụng chatbot được những người sáng lập Công ty CP Công nghệ Chatbot Việt Nam (quận Đống Đa, TP Hà Nội) nhanh chóng đưa vào phục vụ miễn phí cho người dân khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc.



Cái tâm của nhà khởi nghiệp

Ông Lê Anh Tiến, CEO Chatbot Việt Nam, cho biết ngay khi báo chí dồn dập đưa tin về dịch bệnh Covid-19, nhận thấy nhiều thông tin trái chiều, thậm chí có những thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận đã khiến anh và đội ngũ vận hành Chatbot Việt Nam quyết tâm làm cái gì đó để nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác cho người dân. "Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cùng với đó là sự xuất hiện của các tin tức không chính xác, chưa qua kiểm chứng, khiến người dân khó tiếp cận với các nguồn thông tin tin cậy. Bản thân Chatbot Việt Nam là một công ty công nghệ, hoạt động theo 2 hướng là kinh doanh và đóng góp cho xã hội" - ôngTiến nói.

Dù dịch bệnh đã được khống chế ở Việt Nam nhưng ngày nào chị Phượng cũng lên Chatbot cập nhật thông tin

Đó là lý do Start-up Chatbot Việt Nam triển khai hệ thống Chatbot để cập nhật tình hình về dịch viêm phổi cấp thuận tiện, chính xác hơn cho cộng đồng mạng. Chatbot có thể nhanh chóng phân loại thông tin, tạo ra các báo cáo hằng ngày và tương tác với người dùng. Tất cả số liệu đều được cập nhật từ website thống kê tình hình lây nhiễm bệnh Covid-19 theo thời gian thực của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số liệu tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh trên thế giới, lời khuyên phòng bệnh của WHO và cập nhật tin tức từ báo chí chính thống về dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, Chatbot còn cung cấp số liệu về tổng số người nhiễm bệnh, số người phục hồi tại từng tỉnh, thành. Một số khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế cũng được gửi tới cộng đồng như cách giảm nguy cơ mắc virus corona; các trường hợp nào nên sử dụng khẩu trang; hướng dẫn đeo, sử dụng, tháo và loại bỏ khẩu trang đúng cách...

Công cụ sẽ liên tục cập nhật tin tức liên quan tới tình hình dịch bệnh để người dùng có thể đọc báo hằng ngày. Ngoài ra, người dân cũng sẽ được truy cập bản đồ thể hiện quy mô các ca nhiễm theo từng khu vực tại Việt Nam và trên thế giới. Theo CEO Lê Anh Tiến, ngay khi được phép cung cấp nội dung số qua Chatbot về dịch bệnh Covid-19, công ty đã làm việc với admin (quản trị) của một số group (nhóm) có lượng thành viên rất lớn trên mạng xã hội nhằm giới thiệu Chatbot sâu rộng hơn, tránh gây hoang hoang cho cộng đồng mạng khi tiếp nhận phải những thông tin không chính thống.

Loại bỏ tin xấu

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, là mẹ của hai đứa con đang trong tuổi ăn tuổi học, chị Nguyễn Thị Hoài Phượng (quận Tân Bình, TP HCM) không khỏi lo lắng. Ngoài theo dõi liên tục trên các báo, đài, chị cũng liên tục cập nhật thông tin qua Facebook cá nhân. Nhiều thông tin trên mạng xã hội khiến chị Phượng vô cùng hoang mang bởi được bạn bè, kể cả người nổi tiếng chia sẻ. Sau này khi đọc báo mới biết đó là những thông tin giả mạo.

Khi được admin của một diễn đàn nuôi con thông thái mà chị là thành viên trong đó giới thiệu sử dụng Chatbot để cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng ngừa, chị Phượng không còn phải lên mạng xã hội xem tin tức. Chị chỉ việc nhắn tin cho Chatbot là ngay lập tức được cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như số ca nhiễm mới, số ca tử vong, quốc gia nào đang bị lây nhiễm, Việt Nam đang như thế nào... "Rất tiện dụng, nhanh chóng và chính xác. Chatbot dẫn nguồn nhanh hơn cả báo chí, do họ cập nhật theo thời gian thực. Điều đó làm tôi rất an tâm. Tuy phải ở nhà chăm các con, do các con vẫn được nghỉ để phòng dịch bệnh nhưng với việc cập nhật tình hình dịch như vầy tôi rất an tâm. Vui hơn khi Việt Nam mình đã chữa trị thành công tất cả ca bị nhiễm, không một ai bị ảnh hưởng đến mạng sống. Cũng rất cảm ơn những doanh nhân có tâm khi nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ cao như vậy phục vụ miễn phí cho cộng đồng" - chị Phượng chia sẻ.

Được biết Chatbot Việt Nam là start-up thành lập từ năm 2018 với sản phẩm chính là nền bảng Bot bán hàng. Đây là nền tảng nhắn tin chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh thông qua các nền tảng OTT (Messenger, Zalo, Whatsapp...). Sau gần 2 năm phát triển, Bot bán hàng đã thu hút hơn 10 triệu người dùng tại Việt Nam, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nền tảng nhận được nhiều giải thưởng khởi nghiệp như giải nhất ở hạng mục bình chọn tại Asean Rice Bowl Startup Awards 2019, Top 12 dự án tham dự chung kết cuộc thi GIST Tech-I Competition 2019 do Hiệp hội Xúc tiến khoa học Mỹ tổ chức, giải thưởng dự án xuất sắc nhất hạng mục E-Business WSIS Prize 2019.