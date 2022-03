Trước tình cảnh trên, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) khuyến cáo NLĐ tham gia chương trình EPS đang làm việc tại Hàn Quốc tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Đối với NLĐ sắp hết hạn hợp đồng cần chủ động thời gian thực hiện các thủ tục kết thúc hợp đồng với chủ sử dụng lao động và khai báo về nước với các cơ quan chức năng Hàn Quốc, đặt vé máy bay về nước trước khi hết hạn cư trú từ 2 đến 4 tuần để hạn chế tối đa việc bị quá hạn cư trú do không đáp ứng điều kiện vận chuyển của các hãng hàng không vì nhiễm Covid-19. Trong trường hợp này, mặc dù việc không thể về nước đúng hạn là điều kiện bất khả kháng, song NLĐ vẫn sẽ bị đánh giá là cư trú quá hạn dẫn đến việc bị cấm nhập cảnh có thời hạn theo quy định của Hàn Quốc và có thể không đủ điều kiện làm thủ tục rút tiền ký quỹ.



Người lao động làm thủ tục nhận lại tiền ký quỹ sau khi hoàn thành hợp đồng từ Hàn Quốc trở về

Đối với những lao động vì lý do nhiễm Covid-19 dẫn đến việc không đáp ứng đủ điều kiện vận chuyển của hãng hàng không phải tiếp tục ở lại Hàn Quốc theo dõi, điều trị dẫn đến bị quá hạn cư trú nêu trên, cần lưu giữ các giấy tờ sau: Bản gốc kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 (kèm theo chứng nhận chữa trị nếu phải nhập viện) của cơ sở y tế có thẩm quyền để chứng minh việc không thể về nước do nhiễm Covid-19; bản gốc kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 (sau khi hoàn thành cách ly và điều trị tại Hàn Quốc); vé máy bay của chuyến bay bị hủy do NLĐ bị nhiễm Covid-19.

Sau khi hoàn thành cách ly và có kết quả sức khỏe đáp ứng yêu cầu, NLĐ cần khẩn trương xuất cảnh khỏi Hàn Quốc để về nước. Sau khi về nước, NLĐ nộp các hồ sơ trên cùng với các hồ sơ rút tiền ký quỹ theo quy định cho Trung tâm Lao động ngoài nước để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ xác minh thông tin và thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền ký quỹ cho NLĐ đáp ứng các yêu cầu nêu trên.