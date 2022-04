Khoảng 13,538 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 26,76% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 85,470 triệu người tham gia BHYT - đạt tỉ lệ bao phủ 87,56% dân số.



Như vậy, tính chung cả nước, số người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2021. Riêng về BHYT, số người tham gia tăng trên 77.000 so với tháng 2-2022 song vẫn giảm sâu so với năm 2021.



Cùng với việc gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT, trong tháng 3-2022, toàn ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 4.895 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 115.606 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó 106.097 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần); giải quyết cho 808.551 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe. BHXH các cấp đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội cùng cấp giải quyết cho 62.486 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Đáng chú ý, trong tháng 3-2022, vấn đề được đặc biệt quan tâm là thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau trong quá trình nghỉ việc điều trị Covid-19 tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, số người lao động mắc Covid-19 tự điều trị tại nhà gia tăng, trong khi Thông tư 56/2017/TT-BYT lại chưa quy định về việc cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà hoặc các cơ sở thu dung điều trị.

BHXH Việt Nam đã tham gia đề xuất với Văn phòng Chính phủ về thẩm quyền công nhận 7 loại giấy tờ mà người mắc Covid-19 được cấp có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; tham gia với Bộ Y tế dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 56, đề nghị bộ này quy định cụ thể đối với 7 loại giấy tờ được trình có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

BHXH Việt Nam cũng đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố sẵn sàng mọi nguồn lực để kịp thời thực hiện giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.