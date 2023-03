Ký túc xá (KTX) của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) được xây dựng từ năm 2008, hiện có hơn 160 công nhân (CN) lưu trú. Tại đây, người lao động (NLĐ) được công ty cung cấp đầy đủ đồ dùng, có sân chơi để giải trí. Đặc biệt, hằng tháng CN không phải trả bất cứ chi phí nào.



An tâm nghỉ ngơi, làm việc

Chị Sơn Thị Mỹ Duyên (quê Sóc Trăng) cho biết thời điểm dịch COVID-19 bùng phát cách đây 2 năm, chị cùng một số CN ở trọ bên ngoài được công ty vận động vào ở KTX để bảo đảm an toàn. Kể từ đó đến nay, chị Duyên không quay lại phòng trọ nữa vì điều kiện sinh hoạt ở KTX của công ty tốt hơn rất nhiều.

Trước đây, chị Duyên cùng một người bạn đồng hương thuê trọ bên ngoài, bởi nghĩ ở KTX sẽ rất bất tiện, bị kiểm soát giờ giấc. Mỗi tháng chị Duyên phải trả gần 2 triệu đồng tiền thuê trọ, điện, nước nhưng luôn sống trong tâm trạng bất an vì an ninh nhà trọ không bảo đảm, chưa kể điều kiện vệ sinh rất kém. Thời gian dịch COVID-19 bùng phát, khi ban giám đốc vận động vào ở KTX cho an toàn, lúc đầu chị Duyên còn lưỡng lự.

Nhưng khi dọn vào ở, chị rất thoải mái bởi công ty trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt, không gian sạch sẽ, thoáng mát. Đó cũng là lý do chị Trần Thị Tuyết Hồng (quê Bình Định) chọn ở KTX hơn 9 năm nay. "Sống ở đây tôi cảm thấy rất thoải mái, hằng tháng lại tiết kiệm được một khoản tiền để gửi về quê cho ba mẹ" - chị Hồng cho hay.

Bà Nguyễn Thanh Minh, quản lý KTX Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, cho biết tất cả CN nữ độc thân tại công ty đều được vào ở KTX. KTX cung cấp đầy đủ đồ dùng như giường chiếu, chăn màn cho đến bếp gas, nồi cơm điện, tủ áo quần, tivi… cho CN. Ngoài ra, KTX cũng có sân bóng đá, sân bóng chuyền để CN rèn luyện sức khỏe; có bảo vệ trực 24/24 giờ, có nhân viên vệ sinh dọn dẹp mỗi ngày nên NLĐ rất yên tâm nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe sau những giờ lao động mệt nhọc.

Nữ công nhân Trần Thị Tuyết Hồng hài lòng với điều kiện sống ở ký túc xá của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam

Tiết kiệm chi tiêu

Tương tự, để CN an tâm làm việc, từ năm 2008, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Nam (KCN Dệt May Bình An, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng xây dựng chung cư phục vụ miễn phí cho CN. Chung cư gồm 2 dãy nhà, mỗi dãy 4 tầng, với 185 phòng (70 m2/phòng).

Ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Nam, cho biết thời điểm ban giám đốc quyết định xây chung cư phục vụ CN, tính riêng chi phí mua đất đã 200 tỉ đồng. Hiện chung cư có khoảng 600 CN ở, đa số là các cặp vợ chồng. CN độc thân được bố trí 3 người/phòng, tất cả mọi thứ ở đây đều miễn phí, có bảo vệ trực 24/24 giờ. "Công ty khuyến khích CN vào chung cư ở vì vừa bảo đảm an toàn vừa tiết kiệm tiền thuê nhà trọ hằng tháng. Đặc biệt, trong khuôn viên có các tiện ích rất gần gũi với đời sống CN, giúp họ thật sự thoải mái sau giờ làm việc" - ông Vinh thông tin.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của CN, ban giám đốc còn mở thêm siêu thị bán các mặt hàng thiết yếu tại chung cư. Các mặt hàng bày bán trong siêu thị đều có nguồn gốc rõ ràng với giá phải chăng nên giúp CN tiết kiệm một khoản tiền khi mua sắm. Trong bối cảnh giá cả tăng cao, việc được công ty cho ở miễn phí và chăm sóc đúng mức khiến tất thảy CN đều vui, từ đó an tâm làm việc.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện có khoảng 200 doanh nghiệp (DN) xây nhà ở miễn phí cho CN. Với sự hỗ trợ của DN, NLĐ có nơi ở tươm tất, an toàn, bảo đảm sức khỏe do không phải di chuyển quá xa nơi làm việc. "Đây là mô hình cần nhân rộng và thời gian qua đã được chính quyền địa phương và các sở, ngành kêu gọi DN đầu tư. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là không bố trí được quỹ đất" - bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, nói.