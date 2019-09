Bảy giờ sáng, khá đông người lao động (NLĐ) đã có mặt tại sảnh Nhà Văn hóa Lao động quận 8, TP HCM để được xét nghiệm tầm soát ung thư và một số bệnh miễn phí theo chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên do LĐLĐ quận 8 thực hiện. Khi đến, NLĐ được nhân viên và y - bác sĩ của chương trình hướng dẫn tận tình từ khâu điền thông tin đến tư vấn, lấy máu... nên ai cũng hài lòng.



Thiết thực, bổ ích

Đến với chương trình, NLĐ được xét nghiệm để tầm soát các bệnh ung thư gan, ung thư buồng trứng... Không chỉ vậy, khi NLĐ muốn được tầm soát thêm các bệnh khác thì sẽ được giảm 20% chi phí xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm được gửi qua email hoặc bệnh án điện tử trên ứng dụng (app) của từng người. Đến dự chương trình, NLĐ còn được hướng dẫn cách phòng ngừa những bệnh ung thư phổ biến… qua chế độ ăn uống, các thói quen sinh hoạt và làm việc.

Người lao động mua hàng tại cửa hàng của Vissan

Bận bịu công việc nên chị Nguyễn Đinh Thị Thùy Duyên, giáo viên Trường Tiểu học Âu Dương Lân, tranh thủ đến xét nghiệm khá sớm. "Ung thư là nỗi lo của rất nhiều người hiện nay, vì vậy khi LĐLĐ quận triển khai chương trình tầm soát ung thư, tôi đã đăng ký tham gia. Chương trình này rất thiết thực bởi chúng tôi được hướng dẫn cách phòng ngừa, cách lựa chọn thực phẩm cũng như tập những thói quen tốt để giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh bệnh tật. Chương trình nên được tổ chức thường xuyên" - chị chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên LĐLĐ quận 8 phối hợp với một cơ sở y tế để mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên. Trước đó, trong Tháng Công nhân 2019, Công đoàn (CĐ) quận đã phối hợp với Bệnh viện quận 8 tổ chức khám và tầm soát một số bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Nhận được sự phản hồi tốt từ phía đoàn viên, lần này, CĐ quận tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Dr.oh Bệnh viện Đa khoa Bỏ Túi thực hiện chương trình "Tầm soát ung thư, tư vấn điều trị miễn phí" cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận 8 năm 2019 với sự đồng hành, tài trợ chính của Quỹ Từ thiện One Health Foundation - Chung tay vì cộng đồng và Tập đoàn One Health Group - Sức khỏe là số 1. Đây chỉ là bước khởi đầu và LĐLĐ quận sẽ tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Dr.oh để thực hiện chương trình này đến năm 2020. Dự kiến có hơn 1.000 đoàn viên, NLĐ sẽ được khám trực tiếp, lấy máu xét nghiệm tầm soát ung thư, tư vấn điều trị miễn phí. "Mục tiêu của chương trình không chỉ giúp NLĐ sớm điều trị nếu phát hiện bệnh mà còn giúp họ tự nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cá nhân" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ quận 8, nhấn mạnh.

Đồng hành, vượt khó

Được khởi động từ năm 2017, chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ" đồng loạt được các cấp CĐ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đến các CĐ cơ sở triển khai thực hiện để mang đến cho đoàn viên những dịch vụ tốt trên nhiều lĩnh vực khác nhau như cung cấp hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, học tập nâng cao trình độ... Tại TP HCM, 9 tháng của năm 2019, các cấp CĐ đã thương lượng và ký kết với 217 đơn vị doanh nghiệp kinh tế có chương trình ưu đãi cho đoàn viên, qua đó giúp hàng trăm ngàn đoàn viên được hưởng lợi.

Cuối tháng 8 vừa qua, LĐLĐ TP đã tiến hành ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) và Công ty CP AP Saigon Petro. Với lần hợp tác này, đoàn viên sẽ được mua các sản phẩm của Vissan có mức giảm giá ít nhất 10% so giá thị trường đối với sản phẩm thực phẩm như xúc xích tiệt trùng, lạp xưởng, giò các loại, đồ hộp các loại, chế biến đông lạnh, chế biến khô… tại hệ thống cửa hàng Vissan và qua các đợt bán hàng lưu động, đồng thời giảm giá trực tiếp 35% so giá thị trường đối với sản phẩm dầu nhớt Saigon Petro. Đặc biệt, Saigon Petro sẽ trích thêm 5% trên giá các sản phẩm bán được để chuyển đến CĐ cơ sở làm nguồn chi phí hoạt động cho CĐ và chăm lo đoàn viên. Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết: "Vissan luôn mong muốn phối hợp với tổ chức CĐ các cấp tạo ra những chương trình bán hàng lưu động, gian hàng ở những địa điểm gần với NLĐ, cung cấp những sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giá ưu đãi. Với lần ký kết này, chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng LĐLĐ TP trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ".

Là một trong những CĐ cơ sở tích cực thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ", ông Huỳnh Phát Đạt, Chủ tịch CĐ Công ty CP TNHH Sanofi Aventis Việt Nam, cho rằng việc LĐLĐ TP ký kết với các đơn vị cung ứng sản phẩm hàng tiêu dùng lớn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ. "Tôi mong rằng việc phối hợp sẽ được triển khai rộng khắp đến từng đơn vị với mức ưu đãi ngày càng cao hơn, chỉ có như vậy đoàn viên mới dễ dàng tiếp cận và hưởng lợi" - ông Đạt bày tỏ.