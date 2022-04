Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2022, sáng 29-4, LĐLĐ TP HCM đã khai mạc Hội thi online "Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động" cấp TP năm 2022.



Mục đích hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an AT-VSLĐ, vận động đoàn viên, công nhân lao động, chủ động trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ, tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp hưởng ứng "Tháng hành động về AT-VSLĐ" năm 2022 và góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Thí sinh thi tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Hội thi là dịp để các cấp Công đoàn rà soát và quản lý có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, kiểm soát các nguy cơ rủi ro và tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo sản xuất an toàn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối tượng dự thi là đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thi tìm hiểu những kiến thức chung về AT-VSLĐ, Luật Công đoàn, công tác phòng chống Covid-19 và các nội dung văn bản liên quan.

+ Đợt 1: từ ngày 29-4 đến ngày 5-5-2022



+ Đợt 2: từ ngày 13-5 đến ngày 19-5-2022

Thí sinh thao tác thi trực tiếp trên hệ thống trang tin điện tử của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Báo điện tử Người Lao động, app Báo Người Lao động.







Video hướng dẫn cách tham gia Hội thi