BHXH Việt Nam vừa công bố những kết quả nổi bật của BHXH Việt Nam năm 2020, trong đó nhiều kết quả tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao vị thế ngành BHXH Việt Nam ở trong nước cũng như quốc tế.



Theo đó, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện gần 1,1 triệu người, tăng 90% so với năm 2019, tăng 1,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28 của Đảng và tăng gấp 5 lần so với năm 2015; số người tham gia BHYT khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT có bước tăng trưởng ấn tượng. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỉ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu BHYT toàn dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi Việt Nam là 17 năm.

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng - Ảnh minh hoạ

Mức đóng BHYT bình quân ở nước ta chỉ khoảng 1,1 triệu đồng (so với các nước trong khu vực như Philippines, chúng ta chỉ bằng 1/3, so với Thái Lan chỉ bằng 1/4), nhưng số chi từ quỹ BHYT cho người tham gia luôn chiếm tỉ lệ cao trong chi phí khám, chữa bệnh. Trong năm 2020, quỹ BHYT đã chi trả phí khám chữa bệnh BHYT cho gần 167,3 triệu lượt người, tăng 28,4% so với năm 2015.

Cũng trong năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết gần 134.000 người hưởng mới BHXH hàng tháng; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 27,1% so với năm 2015; hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 91,2% so với năm 2015... Duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho trên 3,2 triệu người (trong đó, chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người; chi trả cho trên 700.000 người qua tài khoản cá nhân).

Điểm nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong năm 2020 là công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng VssID cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, thẻ BHYT, dịch vụ hỗ trợ 24/7, Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900.9068.... Đến nay, đã có gần 300 nghìn lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Ứng dụng đã được đông đảo người lao động đón nhận và đánh giá cao; coi như một người bạn đồng hành thân thiết trong suốt quá trình tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức công bố ứng dụng VssID

Cùng đó, ngành BHXH Việt Nam hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công (DVC) mức độ 4. Tính đến nay BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, trong đó: Tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 2.616 trường hợp; 5.859 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh toán gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho 4.022 trường hợp; đóng tiếp BHXH tự nguyện cho 1.706 trường hợp; đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN là 131 trường hợp); tiếp nhận, xử lý 916 hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19. Các DVC cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, thanh toán trực tuyến nộp tiền đóng BHXH tự nguyện… là những DVC mức độ 4 được nhiều người thực hiện nhất.

Đến nay, Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng, vượt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.