Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt 100,1% chỉ tiêu theo dự toán Chính phủ giao, số nợ giảm xuống dưới 3% trên tổng số phải thu. Diện bao phủ BHXH đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, vượt 10,85% so với Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH.



BHXH Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2021, số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi

Đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất cả thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Ngành BHXH Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2021, số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia BHTN đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ khoảng 91,58% dân số.