Ngày 7-10, Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung (CNIOSH) và Trung tâm An toàn môi trường và Hoá học (CENTEC) ký kết thoả thuận hợp tác, tập trung đảm bảo các giải pháp an toàn cho người tham gia ứng phó sự cố môi trường và hoá học, nâng cao khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.



Lễ ký kết hợp tác diễn ra vào sáng 7-10

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS. TS. Lê Minh Đức - Phân Viện Trưởng CNIOSH cho biết đây là hướng phát triển tất yếu nhằm phát huy thế mạnh của cả hai đơn vị.

"Hợp tác sẽ phát triển theo các hướng gồm an toàn, sức khoẻ, môi trường, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo – đây là hướng đi hiện đại, thời sự, cần thiết và đầy tính nhân văn, là cơ hội để triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ đến các đơn vị, doanh nghiệp nhằm hướng đến một môi trường lao động xanh, thân thiện và an toàn", PGS.TS Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Đồng ý kiến, Th.S Bùi Văn Xuân, Giám đốc CENTEC cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng mô hình phối hợp và khai thác đồng bộ thế mạnh của các lĩnh vực công tác, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và an toàn cho người lao động.

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát điều kiện lao động, việc triển khai thực hiện chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất nhằm đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động tại các cơ sở.

Các bên sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, ứng phó sự cố môi trường cho công nhân, người lao động

CENTEC và CNIOSH sẽ xây dựng cơ sở khoa học nhằm tham gia xây dựng các văn bản pháp qui, các quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, làm cơ sở đề xuất các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tới các cấp có thẩm quyền...

Tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, an toàn vệ sinh viên. Ngoài ra, còn hoạt động phát triển dịch vụ quan trắc môi trường và môi trường lao động như: phối hợp triển khai các dịch vụ quan trắc môi trường, cũng như môi trường lao động, phối hợp triển khai các dịch vụ phát hiện thông số về nguồn gốc các sự cố tràn dầu, hóa chất.