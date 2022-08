Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động, bảo vệ cán bộ Công đoàn, giúp yên tâm lao động sản xuất, công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) chủ động phối hợp triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn nạn "tín dụng đen"



Nhân viên CEP (bìa phải) tư vấn sản phẩm tiết kiệm cho khách hàng công nhân để góp phần đẩy lùi tình trạng "tín dụng đen" trong công nhân

Theo đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện thông tin cơ sở, mạng xã hội, các cấp CĐ đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, "tín dụng đen" nhất là ở những nơi có đông công nhân lao động; trong đó tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen" để công nhân lao động biết, cảnh giác và tố giác; không để "tín dụng đen" tiếp cận công nhân lao động.

Với những CĐ cơ sở có đông công nhân lao động, ở những địa bàn có nhiều hoạt động "tín dụng đen", CĐ cần phối hợp với chuyên môn tổ chức những buổi tuyên truyền riêng về chủ đề này, giúp công nhân lao động hiểu cặn kẽ về sự nguy hiểm của nạn "tín dụng đen" để chủ động phòng ngừa.

Tăng cường triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, trong đó cần quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn như trao Mái ấm Công đoàn, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ vay vốn ở những kênh chính thống với lãi suất hợp lý.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trên cơ sở những thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Tổng Liên đoàn với Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam và các đối tác khác, các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai ở địa phương, đơn vị, kết nối để các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp tiếp cận cung cấp dịch vụ phù hợp với công nhân lao động, từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho họ.

Phổ biến rộng rãi tới công nhân lao động về gói vay 20.000 tỉ đồng, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai phục vụ công nhân lao động. Các cấp CĐ, đặc biệt là CĐ cơ sở cần tìm hiểu kỹ về gói vay và kết nối đầu mối cho vay giúp công nhân lao động, để họ không phải tìm đến "tín dụng đen".

Các cấp CĐ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", từ đó có biện pháp bảo vệ cán bộ CĐ, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập công nhân lao động. Chủ động triển khai công tác phối hợp phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm "tín dụng đen" với công an địa phương để có giải pháp cụ thể trong việc CĐ tham gia phòng, chống tội phạm và được bảo vệ khi có nguy cơ bị tội phạm tấn công. Cán bộ CĐ cơ sở cần thiết lập kênh thông tin chặt chẽ với công an địa phương để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời.