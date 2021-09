Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nên dù rất cẩn thận, một số công nhân (CN) Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn (quận 6, TP HCM; thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP) không may nhiễm Covid-19. Không để người lao động (NLĐ) hoang mang khi nhiễm bệnh, thời gian qua, công ty và Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo chu đáo, tận tình, không chỉ cung cấp thuốc men điều trị mà còn hỗ trợ nơi ở để cách ly điều trị...



Chăm lo chu đáo

Theo ông Trương Thành Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn, đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, trong đó có rác thải y tế..., nên nguy cơ lây nhiễm khá cao. Thời gian qua, tại chi nhánh đã phát sinh khá nhiều trường hợp F0. Trong số đó, có khoảng 10 trường hợp điều trị tại nhà nhưng nơi ở không bảo đảm việc cách ly do ở nhà trọ hoặc gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Hiểu được nỗi lo của đoàn viên, Công đoàn và ban lãnh đạo đơn vị đã thương lượng sắp xếp nơi ở cho các F0 không đủ điều kiện cách ly và điều trị tại nhà. Theo đó, ban giám đốc đã dành các phòng nghỉ còn trống (mỗi phòng gồm 4 giường cách nhau hơn 2 m) tại một khu nhà xưởng của đơn vị làm nơi cách ly cho NLĐ, đồng thời liên hệ Trung tâm Y tế phường 13, quận 6 để tư vấn, hỗ trợ điều trị cho NLĐ. Mặt khác, Công đoàn công ty cũng cung cấp túi thuốc F0 gồm thuốc điều trị triệu chứng và các loại vitamin cho mỗi trường hợp bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, ngoài bố trí bếp ăn riêng phục vụ miễn phí cho NLĐ trong suốt thời gian điều trị, ban giám đốc còn tặng mỗi người một phần quà gồm các nhu yếu phẩm.

Bếp ăn phục vụ miễn phí cho F0 tại Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn

Nhờ sự đồng hành của Công đoàn và ban giám đốc nên NLĐ an tâm điều trị bệnh. Trải qua hơn 14 ngày ăn, ở tại công ty và chiến đấu với Covid-19, đến nay anh Lê Tại Trí, bộ phận sửa chữa Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn, vui mừng nhận kết quả âm tính và được về cách ly tại nhà. Anh nói biết công việc của mình có nguy cơ lây nhiễm cao nên dù rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi. "Biết mình dương tính, điều tôi lo nhất là gia đình bị lây nếu cách ly tại nhà. May các triệu chứng của tôi cũng nhẹ, công ty và Công đoàn luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời nên tôi đã vượt qua" - anh Trí cho biết.

Tương tự, phải đóng cửa do dịch bệnh thời gian qua, Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp, TP HCM) đã sử dụng nhà xưởng làm nơi ở cho những CN không may bị F0 nhưng nơi ở trọ quá chật hẹp không bảo đảm an toàn để cách ly. Không chỉ hỗ trợ nơi ở, công ty còn bố trí bếp ăn để phục vụ NLĐ. Công đoàn công ty cũng cung cấp thêm thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng cho NLĐ. "Trải qua khó khăn, tôi càng thêm yêu mến, gắn bó với công ty. Nếu không có sự hỗ trợ hết lòng của ban giám đốc và Công đoàn, tôi cũng không biết xoay xở ra sao" - CN Bùi Thị Thu tâm sự.

Chia ngọt sẻ bùi

Thời gian qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và NLĐ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Nam Thiên Long (quận 6, TP HCM) vẫn rất khăng khít nhờ sự thấu hiểu, quan tâm chăm sóc cho nhau.

Ông Nguyễn Tất Tuấn, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, công việc bảo vệ tiềm ẩn nhiều rủi ro do phải tiếp xúc thường xuyên. Vì vậy, nhiều biện pháp phòng dịch đã được công ty đưa ra. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, một số trường hợp vẫn bị nhiễm bệnh. Đến nay, toàn công ty có khoảng 20 F0. Hiểu được NLĐ khi rơi vào hoàn cảnh bị nhiễm bệnh sẽ rất lo lắng nên thời gian qua, Công đoàn và ban giám đốc đã sát cánh cùng với họ. Cụ thể, ngoài chi trả lương theo quy định, công ty còn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho NLĐ trong suốt thời gian cách ly. Khi phát hiện trường hợp F0, Công đoàn sẽ lập tức thăm hỏi, hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, để tiếp sức F0 và nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, Công đoàn công ty phát động ủng hộ "Quỹ tình thương" nhằm chăm lo thêm cho các trường hợp F0, F1. Chương trình được cả ban giám đốc và hầu hết nhân viên đồng tình hưởng ứng. Quỹ sẽ hoạt động đến hết tháng 12, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh và hoàn cảnh từng cá nhân, Công đoàn sẽ trích quỹ để hỗ trợ.

Tương tự, do có nhiều mục tiêu là các bệnh viện trên địa bàn TP HCM nên thời gian qua, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Long Hải (quận Phú Nhuận, TP HCM) bị ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, công ty đã có đến 180 F0. Ông Trần Châu Giang, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: "Bị nhiễm bệnh, NLĐ sẽ trải qua áp lực về cả tâm lý lẫn sức khỏe nên Công đoàn và công ty luôn cố gắng hỗ trợ. Đầu tiên là tiếp tế lương thực, thực phẩm để bảo đảm cuộc sống của NLĐ trong thời gian cách ly. Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện NLĐ nhiễm bệnh, Công đoàn sẽ chuyển khoản 1 triệu đồng để NLĐ chi tiêu sinh hoạt. Sau đó, mỗi ngày, Công đoàn và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thêm 90.000 đồng". Ở thời điểm này, cả doanh nghiệp và NLĐ đều rất khó khăn nên việc hỗ trợ nhau sẽ tạo sự gắn kết lâu dài. Ai cũng mong dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi, NLĐ có việc làm ổn định trở lại và doanh nghiệp tiếp tục phát triển.