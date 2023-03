Trong 5 công ty, ứng viên nộp đơn vào 3 công ty nhưng chỉ khao khát làm việc tại 2 công ty. Trung bình 87% ứng viên biết về doanh nghiệp (DN), còn 13% không biết gì. Trong 87% đó, chỉ có 7% thích DN và chỉ 1/2 trong số đó nộp hồ sơ, 1/2 không quan tâm gì đến công ty. Các DN bán lẻ, bán sỉ và thương mại đã bỏ mất 97% ứng viên tiềm năng.



Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, các DN đang gặp rất nhiều khó khăn, khó đáp ứng kỳ vọng tăng lương 11%. Đa số NLĐ đều gặp khó khăn do lương không tăng trong khi khối lượng công việc tăng lên. Có 4/10 NLĐ được khảo sát cho biết bị stress nặng với công việc. Nhiều ý kiến đề xuất DN nên hỗ trợ NLĐ chỗ nghỉ ngơi và cung cấp bữa ăn chất lượng hơn. Song song đó, DN cũng tập trung hỗ trợ về mặt tinh thần, chăm sóc an sinh toàn diện và xây dựng văn hóa nơi làm việc.