Ổn định giá thuê phòng 1,5 triệu đồng/tháng từ năm 2015 đến nay nên khu nhà trọ của bà Lê Thị Ngọc Hường (28 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP HCM) luôn thu hút nhiều công nhân (CN) ở trọ và gắn bó lâu dài. Mới đây, cùng với 19 chủ nhà trọ khác trên địa bàn TP Thủ Đức, bà Hường đã ký kết liên tịch cùng LĐLĐ TP Thủ Đức cam kết không tăng giá tiền phòng, tổ chức các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho CN ở trọ.



San sẻ với công nhân

Ở tuổi 64 nhưng bà Hường trông vẫn rất nhanh nhẹn. Những lúc rảnh việc nhà, bà đến từng phòng, nhắc nhở người ở trọ giữ gìn vệ sinh, đề cao cảnh giác nhằm bảo đảm an ninh khu nhà trọ.

Công nhân khu nhà trọ 282A Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM mua hàng giảm giá .Ảnh: CAO HƯỜNG

Khu nhà trọ gồm 24 phòng của bà Hường được xây dựng từ năm 2015 trên mảnh đất cha mẹ để lại. Phòng trọ có gác, nhà vệ sinh khép kín. Tám năm qua, không chỉ giữ nguyên giá cho thuê, bà Hường luôn hết mình chăm lo cho CN ở trọ bởi với bà, họ như con cháu trong nhà. Khi dịch COVID-19 bùng phát, ngoài liên hệ tiêm vắc-xin cho CN, bà còn tranh thủ vận động các nơi hỗ trợ nhu yếu phẩm để san sẻ khó khăn với họ. Thời điểm đó, bà còn chủ động giảm tiền thuê phòng cho CN. Với những trường hợp quá khó khăn, bà không thu tiền phòng.

Gắn bó với khu nhà trọ ngay từ ngày đầu nên chị Lê Ngọc Bích, CN Công ty TNHH Freetrend (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM), rất quý bà Hường. "Cô Hường đối đãi rất tốt với người ở trọ, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Những hôm vợ chồng tôi tăng ca, cô Hường còn nhận trông chừng lũ trẻ. Nghĩa cử ấy khiến chúng tôi cảm kích" - chị Bích nói.

Nhiều năm nay, khu trọ gồm 120 phòng của bà Nguyễn Thị Huệ (155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) trở thành mái ấm thứ hai của gần 300 CN ngoại tỉnh. Bà Huệ (còn được gọi với tên thân mật là cô Chín) luôn giữ ổn định giá thuê phòng từ 1 - 1,1 triệu đồng/phòng hơn 10 năm nay. Để giúp CN tiết kiệm chi tiêu, khi TP HCM phát động phong trào hỗ trợ mua điện, nước sinh hoạt đúng giá cho người lao động thuê trọ, bà Huệ đích thân làm các thủ tục đăng ký cho CN. "Dù mất rất nhiều thời gian nhưng khi chứng kiến CN phấn khởi khi được xài điện, nước đúng giá, tôi cũng vui lây" - bà Huệ trải lòng.

Không chỉ hết lòng chăm lo, bà Huệ còn hướng dẫn CN ở trọ xây dựng lối sống lành mạnh, nghĩa tình và không vướng vào tệ nạn xã hội. Khu trọ của bà là nơi được Hội LHPN, LĐLĐ quận Bình Tân chọn tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em… Dịp Tết Quý Mão 2023, bà đến từng phòng trọ hỏi thăm, động viên và tặng quà Tết cho CN. Thương con của CN ở trọ không có điều kiện học tập, mới đây bà Huệ đã cùng Hội LHPN phường Tân Tạo mở lớp dạy thêm cho các em.

Cải thiện đời sống công nhân

Trải qua giai đoạn dài chống chọi dịch COVID-19, lại phải đối mặt việc giảm thu nhập do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, đời sống CN ở trọ thêm khó khăn. Đồng hành với CN ở trọ, mới đây, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM và chủ nhà trọ 282A Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đã ký thỏa thuận triển khai chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên".

Theo thỏa thuận, chủ nhà trọ bảo đảm giá thuê phòng sẽ bằng hoặc thấp hơn so với mặt bằng chung; bảo đảm an ninh trật tự, thu đúng giá quy định và không tăng giá điện, nước; phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức hoạt động chăm lo cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CN. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ sẽ phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP hỗ trợ vốn vay cho người lao động nhằm giải quyết khó khăn, tạo kế sinh nhai.

Ngay trong ngày ký kết, LĐLĐ quận Tân Phú đã tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình" bán sản phẩm có giá giảm từ 5% - 30% so với thị trường cho CN ở trọ. Đồng thời, tặng 5 phần quà (500.000 đồng/phần) và 130 phiếu mua hàng miễn phí (100.000 đồng/phiếu) cho CN khó khăn. Chứng kiến niềm vui của CN, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, quản lý khu trọ, rất vui. Bà Phượng cho biết trong số 300 người thuê trọ, có 100 người là CN đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian gần đây, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng khiến việc làm và thu nhập của CN bị ảnh hưởng. "Việc hỗ trợ CN ổn định cuộc sống thông qua ký kết chương trình phúc lợi cũng là cách để san sẻ khó khăn với người thuê trọ" - bà Phượng nói.

Chị Nguyễn Ngọc Thảo - CN Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, đang ở tại khu trọ của bà Phượng - cho biết thời gian qua, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Chồng là lao động tự do, công việc không ổn định nên mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương của chị. Nhiều tháng qua, do công ty gặp khó khăn về đơn hàng nên chị bị giảm giờ làm, thu nhập giảm sút. "Thu nhập giảm trong khi chi phí cho các con, nhất là giá cả các mặt hàng đều tăng nên tôi rất lo, sợ không kham nổi. Do vậy, khi chủ nhà trọ cam kết không tăng giá phòng, điện, nước, tôi phần nào vơi đi nỗi lo" - chị Thảo bộc bạch.