Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều gia đình công nhân (CN) gặp khó khăn khi việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng. Chia sẻ khó khăn với CN, nhiều chủ nhà trọ tại TP HCM đã giảm giá thuê phòng, hỗ trợ bữa ăn sáng và tặng khẩu trang miễn phí.



Ấm lòng

Điển hình như chị Lê Thị Ngọc Thùy - chủ nhà trọ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM.

Dãy nhà trọ của chị Thùy có 14 phòng được xây dựng từ năm 2015, mỗi phòng có diện tích 21 m2, chưa kể diện tích gác lửng. Nhà trọ rất thoáng mát, có camera theo dõi an ninh nên được nhiều gia đình CN thuê. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đời sống của đại bộ phận CN ở trọ gặp nhiều khó khăn khi việc làm không ổn định, thu nhập giảm sút nhưng hằng tháng vẫn phải trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuê phòng. Hiểu được tâm tư của CN nên chị Thùy không ngần ngại giảm giá tiền thuê phòng (từ 2,7 triệu đồng xuống còn 2,5 triệu đồng/tháng) và sẽ kéo dài trong 3 tháng. Trò chuyện với chúng tôi, chị Thùy bộc bạch: "Anh chị em CN vốn chẳng dư dả gì, có lương tháng nào "xào" hết tháng đó. Dịch bệnh kéo dài khiến CN thêm chật vật, do vậy tôi chỉ muốn san sẻ một phần nào với họ, xem đó là trách nhiệm với cộng đồng".

Ba năm liên tục, ông Nguyễn Thành Tâm (trái) đã ổn định giá thuê phòng để san sẻ khó khăn với công nhân Ảnh: HỒNG ĐÀO

Anh Cái Văn Phụng (quê Bình Định, làm nghề lái xe tải) đã thuê trọ tại đây hơn 3 năm. Anh cho biết dịch bệnh kéo dài tác động rất lớn đến ngành nghề, đặc biệt là thu nhập của anh. Vợ anh ở nhà trông con nhỏ không có thu nhập nên phải chi tiêu tằn tiện. Hay tin chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng nên anh rất vui. "Nghĩa cử của chị Thùy có ý nghĩa rất lớn về vật chất lẫn tinh thần. Được chia sẻ kịp thời trong mùa dịch bệnh, chúng tôi cảm thấy lạc quan hơn. Cách hành xử của chị Thùy khiến chúng tôi ấm lòng" - anh Phụng nhận xét.

Từ tháng 2 đến nay, bình thường giá thuê phòng từ 1,6-1,8 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn từ 1,5-1,7 triệu đồng/tháng tại khu nhà trọ của chị Phạm Thị Thủy Tiên làm chủ (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Việc giảm giá này kéo dài cho đến khi hết dịch. Chưa dừng lại đó, chị Tiên còn mua vài trăm chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn để phát cho CN ở trọ. "Dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của nhiều đối tượng, nhất là CN. Có điều kiện hơn thì tôi giúp đỡ họ, đơn giản vậy thôi" - chị Tiên bộc bạch.

Vì sức khỏe công nhân

Nhiều tháng nay, ông Nguyễn Thành Tâm - chủ nhà trọ trên đường TL16, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM - đều đặn cập nhật diễn tiến và thông tin kịp thời về dịch bệnh Covid-19 cho CN ở trọ.

Khu trọ của ông Tâm có 153 phòng với gần 400 CN và người thân đang sinh sống. Để ngăn ngừa dịch bệnh, ngoài việc phát miễn phí khẩu trang và xà phòng sát khuẩn cho CN, ông Tâm còn còn phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP HCM tặng xirô ho, vitamin cho con CN và hướng dẫn các cháu rửa tay đúng cách. Ông Tâm cho biết do khu nhà trọ đông CN nên nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, do vậy chủ động phòng ngừa dịch bệnh là điều cần thiết. Trước Tết, gia đình ông đã vay ngân hàng 9 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp toàn bộ 150 phòng trọ và dự định sau Tết sẽ tăng giá thuê phòng để bù vào chi phí vay. Tuy nhiên, thấy CN phải nghỉ việc hoặc làm việc cầm chừng do dịch bệnh, vợ chồng ông bỏ luôn ý định này. Anh Bùi Duy Nhật, CN Công ty TNHH Giấy MK, nhận xét: "Gia đình tôi ở trọ tại đây hơn 10 năm, được cô chú xem như người thân trong nhà. Tết năm nào vợ chồng chú Tâm cũng tổ chức tất niên để anh chị em CN bớt nhớ nhà. Ai khó khăn cũng được chú hết lòng giúp đỡ. Ai cũng vui khi chú tận tình hướng dẫn cách phòng dịch và ổn định giá thuê phòng".

Cùng nhau vượt khó Trong 2 ngày 18 và 19-3, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức đến thăm và vận động 12 chủ nhà trọ (có từ 10 phòng trở lên) hỗ trợ CN vượt khó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Qua vận động, đã có một chủ nhà trọ ở phường Tây Thạnh đồng ý giảm 50% giá thuê phòng trong tháng 3-2020 cho CN ở trọ. Một số chủ nhà trọ cam kết không tăng giá phòng, hỗ trợ 10 kg gạo/phòng/tháng hoặc giảm giá thuê phòng từ 100.000 đến 200.000 đồng/phòng/tháng. Nhiều chủ nhà trọ còn cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn cho CN. Dịp này, đại diện 2 đoàn thể đã tặng quà cho các chủ nhà trọ, phát khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn và tài liệu phòng chống dịch cho CN. M.Chi

