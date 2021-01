Hơn 1.500 vận động viên là cán bộ, CNVC-LĐ, hội viên, học sinh, sinh viên, người dân Thủ Đức đã tham gia chương trình với quãng đường 2 km. Tại chương trình đi bộ đồng hành, Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức đã vận động đóng góp quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền 3,9 tỉ đồng từ sự quyên góp của 133 doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân. Số tiền này sẽ được sử dụng chăm lo Tết cho người nghèo, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021.



* LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM sáng cùng ngày đã ký kết thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (CĐ) năm 2021 với các ban điều hành tổ CN tự quản, chủ nhà trọ trên địa bàn. Qua vận động, 29/38 tổ CN tự quản đã tham gia ký kết chương trình, với các nội dung phối hợp trọng tâm: ổn định và giảm giá cho thuê phòng, không tăng giá điện và nước đối với CN khó khăn; vận động CN tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CN các tổ tự quản. Dịp này, LĐLĐ quận Gò Vấp đã trao 27 phần quà Tết (500.000 đồng/phần) và 8 vé xe Tết cho CN khó khăn.

Lãnh đạo Quận ủy và LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tặng vé xe Tết cho công nhân Ảnh: THANH NGA

* Chương trình "Mang Tết về nhà" trong dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức sẽ đưa 3.000 sinh viên, thanh niên CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết nguyên đán. Chương trình sẽ trao 1.152 vé máy bay, 1.848 vé ôtô đi từ TP HCM đến các tỉnh, TP như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội. Chương trình áp dụng đối với sinh viên, thanh niên CN, NLĐ có hộ khẩu thường trú tại miền Bắc, miền Trung đang học tập, làm việc tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Chương trình ưu tiên cho học sinh, sinh viên, CN, NLĐ từ 2 năm trở lên không về quê đón Tết do hoàn cảnh khó khăn; có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất; có thành tích cứu người, cứu nạn; có quê ở các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua... CN và NLĐ đăng ký tham gia chương trình theo mẫu tại https://bit.ly/3nHUpOu.