Ngoài ra, thanh tra BHXH còn phát hiện việc lạm dụng để giải quyết chế độ thai sản của 12 người với số tiền thu hồi hơn 437 triệu đồng; số tiền chi sai các chế độ ngắn hạn phải thu hồi của 613 lượt lao động với số tiền hơn 400 triệu đồng.



Công nhân một doanh nghiệp ở phường An Phú, TP Thuận An ngừng việc đòi quyền lợi BHXH

Đáng chú ý, có 1.313 DN vẫn còn hoạt động nhưng nợ BHXH từ 3 tháng đến trên 1 năm, đứng đầu danh sách này là Công ty CP Xây dựng công trình và khai thác đá 621 (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) nợ trên 14,6 tỉ đồng; Công ty CP TBS - miền Đông (KCN Sóng Thần 3, TP Thủ Dầu Một) nợ trên 7 tỉ đồng; Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thủ Dầu Một) nợ trên 6,7 tỉ đồng; Công ty TNHH Đức Lợi 2 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) nợ trên 6,2 tỉ đồng; chi nhánh Công ty TNHH UNO World tại Bình Dương (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) nợ trên 6,2 tỉ đồng... Theo đánh giá của BHXH tỉnh Bình Dương, mức xử phạt vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT chưa đủ răn đe nên tình trạng trốn đóng, nợ đọng vẫn xảy ra và kéo dài. Hiện nay, việc xử lý đối với DN phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động vẫn chưa được cơ quan chức năng hướng dẫn rõ ràng.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc thu, thu nợ; thanh tra đột xuất đối với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên theo kế hoạch hằng tuần; tập hợp hồ sơ một số đơn vị nợ lớn, đủ điều kiện chuyển cơ quan Công an đề nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.