Phòng trọ được lắp đặt máy điều hòa phải bảo đảm các điều kiện: nguồn điện ổn định; diện tích phòng ở từ 9 - 18 m2; giá thuê không tăng hơn so với các phòng khác trong khu nhà trọ; ưu tiên phòng có lao động nữ đang mang thai hoặc đang ở cùng con nhỏ dưới 72 tháng tuổi. Trong trường hợp không có các đối tượng ưu tiên thì LĐLĐ quận, huyện thống nhất với chủ nhà trọ bố trí người thuê phù hợp, ưu tiên người khuyết tật, người bị bệnh, thể trạng yếu.



Dự kiến, giai đoạn 1, LĐLĐ TP Hải Phòng trang bị tối thiểu từ 50 máy điều hòa nhiệt độ lắp đặt tại các khu nhà trọ. Trong đó, LĐLĐ các quận - huyện: Dương Kinh, An Dương và Thủy Nguyên mỗi đơn vị tối đa 12 máy tại 3 khu nhà trọ; LĐLĐ huyện An Lão tối đa 8 máy tại 3 khu nhà trọ; LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo tối đa 6 máy tại 2 khu nhà trọ. Trị giá mỗi máy khoảng 10 triệu đồng.

Nguồn kinh phí trang bị máy do các đơn vị vận động xã hội hóa. Chi phí lắp đặt, ngoài các chi phí thông thường kèm theo máy, do ngân sách Công đoàn thành phố chi trả nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/máy. Việc trang bị máy điều hòa tại khu nhà trọ văn minh, an toàn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Công nhân mua hàng bình ổn giá tại một phiên chợ do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức. Ảnh: CHÂU LOAN

Ngày 22-3, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đang soạn thảo văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND huyện, thị, thành phố và các ngành liên quan vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê. Đồng thời, chỉ đạo Sở Công Thương đề nghị các đơn vị sản xuất - kinh doanh thịt heo, trứng gia cầm, các mặt hàng nhu yếu phẩm tạm hoãn tăng giá để bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân.

LĐLĐ tỉnh cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Hội đồng Tiền lương quốc gia quan tâm điều chỉnh tiền lương bởi vì đa số doanh nghiệp chỉ trả lương theo mức lương tối thiểu vùng và chỉ cao hơn từ 7%-10%. Về giải pháp trước mắt, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lưu ý, quan tâm đưa nội dung "bão giá" giá xăng và nhu yếu phẩm vào nội dung đối thoại tại nơi làm việc với doanh nghiệp, đồng thời đề xuất chủ doanh nghiệp hỗ trợ tiền xăng hằng tháng cho đoàn viên, người lao động để tiếp tục giữ chân họ gắn bó lâu dài với nơi làm việc.