Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 15,4 triệu người, tăng hơn 376.000 người so với cùng kỳ năm 2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện gần 1,3 triệu người, tăng 130.734 người so với cùng kỳ năm. Đáng chú ý, số người tham gia BHYT đạt hơn 86,2 triệu, bao phủ 87,15% dân số. Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), cho biết dù số người tham gia BHXH, nhất là BHXH bắt buộc, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm cũng như so với cuối năm 2021 nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Qua khảo sát của các địa phương, nhu cầu sử dụng lao động là gần 2 triệu người, trong đó các tỉnh, thành như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương sử dụng khoảng 530.000 người nhưng số lao động trở lại làm việc tại các KCN-KCN chưa nhiều. Nguyên nhân là do người lao động có sự so sánh thu nhập tại đây với địa phương cư trú, đặc biệt các địa bàn này chưa thực sự thu hút người lao động an tâm lập nghiệp.

Công nhân Công ty CP In số 7 luôn được trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến tình trạng chây ì, trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, nợ số tiền lớn với thời gian dài. Trong khi đó, công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Việc thu hồi số tiền hưởng BHXH, trợ cấp thất nghiệp sai quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Lãnh đạo BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương rà soát, đánh giá nguyên nhân chủ quan trong phát triển, thực hiện BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời chế độ cho người dân…